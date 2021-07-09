Ташкентский Парк Дружбы (бывший парк Бабура) планируется вновь открыть для горожан в конце лета. Работы по реконструкции ведутся круглосуточно. Об этом в ходе пресс-тура 8 июля сообщил руководитель проекта реконструкции парка Нуриддин Сагатов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Напомним, в ожидании реконструкции, предусмотренной постановлением правительства от 2018 года, парк пришёл в окончательное запустение. В начале мая представители хокимиятов Ташкента и Яккасарайского района встретились с жителями города, чтобы обсудить реконструкцию. Основные требования к парку, озвученные жителями: много деревьев и зелени с регулярным поливом, дорожки для прогулок, отделённые от велодорожек, скамейки, фонтаны, спортплощадки, озеро с лодками, зона для скейтов и роликов, шахматы, бесплатный вход и другие.

Нуриддин Сагатов заявил, что авторы проекта старались сохранить дошедшие до наших дней объекты и инфраструктуру. По его словам, изначально главная функция Парка Дружбы — прогулочная. Авторы проекта разделили парк на активные и водные зоны, а также на зону отдыха.

«Это место для отдыха. Сейчас все хотят тихих, прогулочных мест, где можно отдохнуть. Прохладных и тенистых», — сказал глава проекта. Поэтому здесь не будет установлен ни один аттракцион.





Нуриддин Сагатов. Фото: Пресс-служба хокимията Ташкента.

Реконструкция осуществляется за счёт средств городского бюджета. В связи с тем, что в ходе благоустройства ведётся параллельное проектирование, стоимость работ пока уточняется, сказал Нуриддин Сагатов.

Заместитель хокима Ташкента — начальник управления по поддержке махалли и семьи Фуркат Махмудходжаев пояснил, что проектирование и реализация проекта ведутся одновременно, потому что парк необходимо сдать как можно скорее, ведь людям негде гулять в жару.

Вход в парк будет бесплатным, заверил Нуриддин Сагатов. Попасть на территорию можно будет через семь ворот. Три из них будут основными: главный вход на улице Бабура, а также ворота на улицах Братислава и Шота Руставели. На территории у последних появятся скамейки и фонари.

Сохранится также вход через бывшее кафе «Сиэтл» у парка «Сиэтл», две калитки близ Университета узбекского языка и литературы и одна — за Сеульским парком на улице Бабура.





Площадь Парка Дружбы составляет более 12 га, сообщил Нуриддин Сагатов. 74 тысячи кв. м территории занимают газоны. Для ухода за растениями обновляется вся система полива. Сейчас парк насчитывает более 2000 многолетних деревьев и кустарников. Осенью планируется высадить ещё 700 растений, не считая цветов. Среди них дубы, катальпы, каштаны, тюльпановые деревья, ясени, сирень и другие.

В социальных сетях распространялись слухи о том, что в ходе реконструкции рабочие не поливают деревья. Нуриддин Сагатов отметил, что растения поливают в вечернее и ночное время, чтобы не мешать проводимым работам. Полив в жаркое время суток может навредить самим деревьям, сказал он.

Глава проекта реконструкции добавил, что раньше территория парка была освещена примерно на 30%. После благоустройства здесь появятся порядка 120 дополнительных фонарей.

Фонтаны, озеро-«бабочка» и пруд на стороне улицы Братислава занимают 10 тысяч кв. м территории парка. Для их функционирования устанавливаются современные насосы, фильтры и система гидроизоляции. Сейчас дно озера-«бабочки» застилают гидроизоляционными материалами синего и лазурного цветов для придания воде этих оттенков. На озёрах появятся гейзеры и фонтаны. Также устанавливается оборудования для лазерного шоу на воде.

Возвращение лодок и катамаранов пока обсуждается, добавил Нуриддин Сагатов.

Рабочие уже обновили покрытие моста. Беседка на правом «крыле» озера-«бабочки» будет сохранена.

По периметру парка будут проложены велосипедные и беговые дорожки. Они не будут пересекаться с тротуарами.

Библиотеку, которая находилась в стороне контактного зоопарка, планируется возродить и модернизировать. В здании бывшего культурного центра Яккасарайского района (находится между бассейном «Аквамарин» и парком «Сиэтл») планируется открыть музей «Сиэтл» и «Дустлик». По экспозиции музея «Сиэтл» Ташкент планирует организовать двустороннюю встречу с американским городом, сообщил «Газете.uz» Нуриддин Сагатов. На базе административного здания напротив входа в Сеульский парк будет открыто ретро-кафе.

Все три здания относятся к концу XIX — началу XX века, когда на территории парка находилась дача генерал-губернатора Туркестана. Их реконструируют с учетом значимости объектов, сказал Нуриддин Сагатов.

Он добавил, что возвращение контактного зоопарка пока рассматривается. Должны быть соблюдены санитарные нормы и правила.





Проект ретро-кафе снизу справа и слева. Другие объекты — зона для пинг-понга и скейтеров.

Мощение пешеходных дорожек планируется обновить там, где в этом есть необходимость, отметил Нуриддин Сагатов. Сейчас тротуары обновляют на главной аллее парка от центрального входа на улице Бабура до ворот на улице Братислава.

Главная аллея парка.

Рабочие восстанавливают гранитные лестницы, ведущие к озеру-«бабочке». Каменное оформление перил сохранят.





Отдельное внимание проектировщики уделили парку «Сиэтл», который был открыт в 1988 году в честь установления побратимских отношений между Ташкентом и Сиэтлом.





Проект реконструкции парка «Сиэтл».

Во время строительства парка здесь была заложена капсула. Она находится на территории одноимённого кафе. На каменном объекте есть бронзовый медальон, на котором выгравированы географические координаты Сиэтла. По словам Нуриддина Сагатова, такая же капсула с координатами Ташкента есть в США.

Скульптурную композицию «Время» также отреставрируют. По словам горожан, персонажам у основания объекта регулярно отбивают кисти. Парк планирует бороться с вандализмом.

Также планируется реконструкция фонтана «Глобус», не функционировавшего многие годы. Нуриддин Сагатов отметил, что для его работы обновят насосы и фильтры. Вода будет стекать по желобам с верхней композиции в виде глобуса через сад камней к нижним бассейнам, обрамляющим деревья.

Ташкент и Сиэтл отмечены на глобусе двумя бронзовыми звёздами.

Бассейны вокруг деревьев в парке «Сиэтл» отделаны плиткой ручной работы. Изразцы изготовлены американскими детьми в честь установления побратимских связей между городами. Многие из них пришли в негодность, поэтому их планируется заменить. Нуриддин Сагатов подчеркнул, что перед рабочими поставлена задача воссоздать максимально приближенные к оригиналам элементы декора.

В парке «Сиэтл» есть композиция из канадского дуба. По словам Нуриддина Сагатова, её обязательно сохранят. Сваи покроют специальным гидроизоляционным материалом для дерева.

В парке «Сиэтл» требуется лишь частичное обновление мощения. Покрытие некоторых дорожек выполнено из местного гранита. Камень лишь отполируют.

Фонтан «Глобус» и композиция из дубовых свай в проекте реконструкции парка «Сиэтл».

Помимо перечисленного планируется благоустроить территорию вокруг Колокола Мира и отремонтировать амфитеатр.

В зоне для активного отдыха планируется организовать площадки для баскетбола, бадминтона, шахмат, йоги, тренажёров, скейтеров и BMX-велосипедов. Большую площадку для игры в пинг-понг восстановят. Здесь, как и раньше, можно будет проводить чемпионаты различного уровня по этому виду спорта.

По словам Нуриддина Сагатова, раньше в парке часто можно было встретить художников. Для них также будет создана арт-площадка.

За Сеульским парком появятся тематические детские площадки с математическим, географическим, астрономическим, лингвистическим и другими направлениями. Инфраструктура вокруг детских площадок и сами игровые зоны будут оформлены буквами алфавита и словами разных языков, а также различными формулами, «чтобы дети обучались в игровой форме».

Игровые и спортивные площадки разместят в местах, свободных от деревьев, чтобы не навредить флоре парка.

По словам Нуриддина Сагатова, у посетителей будет возможность разбивать пикники на всей территории парка. Бассейн «Аквамарин» планируется сохранить.

В недавнем материале «Верните парки горожанам» колумнист «Газеты.uz» Ботир Кобилов поднимал проблемы катастрофического дефицита зелёных зон в Ташкенте. Многие парки утратили свою уникальность и микрофлору из-за вырубки деревьев и их передачи на баланс инвесторов, которые заинтересованы в заработке денег, а не удовлетворении потребностей населения в деревьях и свежем воздухе.

Возвращение Парка Дружбы на баланс города — долгожданный, хотя пока и редкий, пример того, как власти действительно прислушались и учли нужды и пожелания горожан. Надеемся, парк не обрастёт коммерческими точками, чтобы окупить своё существование, а практика содержания парков за счет городского бюджета будет продолжена. Ведь затраты государства на здравоохранение в десятки раз превышают затраты на содержание парков.