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Фото: «Газета.uz»
Борьба за Парк Дружбы
Как власть и горожане пытаются найти общий язык
Реконструкция Парка Дружбы стала для Ташкента показателем попыток власти и граждан найти друг с другом общий язык. После нескольких лет запустения парк вновь открыт, но в нём оказалось много недоработок. Волонтёры жалуются, что в парке всё же были повреждены деревья. Районная администрация обещает дать две сотки земли для выращивания саженцев. Хокимият пытается сдержать обещание оставить парк народным и не отдавать его бизнесу. Волонтёры ищут инвесторов, готовых вложиться в развитие парка. Какой парк хотят видеть волонтёры, что об этом думает хоким района и какие ошибки совершили подрядчики при реконструкции парка – разбиралась корреспондент «Газеты.uz» Сабина Бакаева.
Парк Бабура — это парк моего детства. Я помню хруст льда, когда мой четырёхлетний брат провалился под него. Это было на озере-«бабочке». Зима 2003 года. Больной раком бронхов отец полез вытаскивать мальчика. Через два года он умер. Папа не увидел, как Ташкент остался без парков и превратился в город развязок и машин. Чем не рак для города?

В октябре прошлого года теперь уже Парк Дружбы открылся после реконструкции, несмотря на незавершенность ремонтных работ. На протяжении нескольких лет он стоял в запустении в ожидании инвестора. Рассматривалось несколько концепций возрождения парка, однако ни одна из них не обсуждалась с жителями района. Весной 2021 года хокимият Ташкента объявил, что парк возвращён столице, и возрождать его будет администрация города с учетом мнения горожан.

Основные требования к парку, озвученные жителями: много деревьев и зелени с регулярным поливом, дорожки для прогулок, отделённые от велодорожек, скамейки, фонтаны, спортплощадки, озеро с лодками, зона для скейтов и роликов, бесплатный вход, никаких аттракционов и другие.

Изначально парк располагался на площади 16 га и занимал территорию между улицами Бабура, Шота Руставели и Братислава. Сегодня его площадь сократилась на 4 га. На части территории появились стоянка напротив Университета узбекского языка и литературы имени Навои, сквер Пушкина, а также цветочный базар.

Кроме того, в последние годы на улице Братислава появился 10-этажный жилой дом, на месте кафе «Бухара» на улице Шота Руставели строится многоэтажное здание. Хоким Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов в интервью «Газете.uz» отметил, что приостановил строительство последнего сооружения в связи с тем, что у предпринимателя есть разрешение на возведение четырёх этажей, тогда как сегодня их уже пять. Удастся ли бизнесмену получить документы для продолжения строительства – вопрос открытый.
Недавно в связи со строительством также была оцеплена вся территория кафе бывшего «Сиэтл». В конце декабря Telegram-канал Tashkent Retrospective сообщил, что близ заведения находился погреб, построенный при генерал-губернаторе Туркестанского края Константине фон Кауфмане, когда на территории Парка Дружбы находилась его дача.

Комментируя это, Анвар Сайфутдинов сказал, что этот участок был выделен предпринимателю в 2008 году. Вернуть его на баланс парка возможности уже нет.
«Где представители Министерства культуры?», – задался хоким вопросом, говоря об утрате исторической постройки.
Он добавил, что в одном из зданий на территории парка, построенном в XIX веке, раньше располагалась часть контактного зоопарка, на что Министерство культуры также никогда не реагировало.
Источник видео: Facebook-группа «ЭКОВОЛОНТЕРЫ INDIGO».
В интервью «Газете.uz» доктор архитектуры, член научно-экспертного совета Агентства культурного наследия Министерства туризма и спорта Абдуманоп Зияев отметил, что погреб представлял собой несложное, небольшое и некапитальное сооружение. За все годы существования он неоднократно видоизменялся и оброс пристройками. Похожие строения находились на территории бывшего Ташкентского зоопарка, где ныне расположен Центральный экопарк. Некоторые из них были построены из пахсы (битая глина — ред.). Во времена фон Кауфмана госслужащие редко проживали в капитальных строениях из жжёного кирпича, сказал эксперт. По его словам, погреб никогда не состоял в реестре материального культурного наследия. В этот перечень включали лишь капитальные дореволюционные строения, хоть и не все.

Дом с небольшой террасой, в котором был погреб для хранения продуктов летом. По данным Абдуманопа Зияева, строение также называли «ледником», так как в особую яму погреба зимой складывали глыбы льда, которые сохраняли прохладную температуру даже в знойное лето. Фотография, вероятно, сделана в конце XIX века.

Фото: Абдуманоп Зияев

По мнению историографа Ташкента Бориса Голендера, погреб не имел историческое значение, потому что здание носило садовое назначение, использовалось в качестве служебного помещения, а также для отдыха.
«Сооружение не имело интересных и ценных элементов архитектуры», – добавил Борис Голендер.
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С момента строительства парка «Сиэтл» погреб стал частью одноимённого кафе. Сегодня вывеска этого заведения висит над входом в музей «Сиэтл», открытом на базе здания бывшего культурного центра Яккасарайского района (находится между бассейном «Аквамарин» и парком «Сиэтл»).

Музей «Сиэтл» с вывеской бывшего кафе

Фото: «Газета.uz»

Памятник современности – капсула, заложенная при строительстве парка «Сиэтл» жителями американского города — осталась на оцеплённой забором территории кафе. Сохранилась ли она и переместят ли её в парк — неизвестно.

Капсула представляла собой каменный объект с бронзовым медальоном, на котором выгравированы географические координаты Сиэтла. Такая же копия с координатами Ташкента есть в США, рассказывали авторы проекта реконструкции парка в летнем пресс-туре.
Фото: «Газета.uz»
В ходе этой презентации руководитель проекта Нуриддин Сагатов заверял, что вход в парк будет осуществляться через семь ворот: центральные на улицах Бабура и Братислава, ворота на улице Шота Руставели, две калитки близ Университета узбекского языка и литературы и по одной за Сеульским парком и у кафе «Сиэтл».

Последние ворота, очевидно, больше не отворятся. Сегодня попасть в парк можно через центральные ворота и Сеульский парк. Хоким района Анвар Сайфутдинов сообщил, что у ворот на улицах Бабура и Братислава планируется установить будки КПП. Вероятно, вход будет осуществляться только через них.
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По словам Анвара Сайфутдинова, на реконструкцию парка выделено 20 млрд сумов. Большая часть этих денег «под землёй», заявил хоким, подразумевая стоимость инженерных коммуникаций и системы полива, которую пришлось переделывать таким образом, чтобы она охватывала всю площадь газонов, но не заливала тротуары. Изначально строители не учли это, поэтому часть газонов оставалась не охваченной.

Полив

Фото: «Газета.uz»

Волонтёры общества защиты флоры и фауны «Индиго» отметили «Газете.uz», что при монтаже системы полива рабочие повредили корневую систему деревьев. Кроме того, формовка деревьев производилась неграмотно и с нарушением сезонности, также вырублены многолетние насаждения.
Анвар Сайфутдинов заявил, что в видеороликах, опубликованных в социальных сетях (видео выше), показана вырубка не парковых деревьев. Однако продемонстированные в записях ошибки при формовке парковых деревьев, а также повреждение их корневой системы глава района признал. Он добавил, что 8,5 га территории парка – это поливочная зона. При такой большой площади и обилии деревьев трудно миновать корни.
Мы были вынуждены повредить корневую систему. Не потому, что мы хотели.
Вы говорите, что в видео показана вырубка не парковых деревьев, потому что не понятно, что это парк. Однако признаёте, что повреждение корневой системы и неправильная формовка, показанные в ролике, сняты в парке. Хотя в некоторых роликах тоже не понятно, что это действительно парк.
Я запрещал рубить деревья. Зачем рубить их?

Чинары

Фото: «Газета.uz»

Один из волонтёров общества «Индиго» Павел Волков обеспокоен дальнейшей судьбой деревьев. По его словам, корневая система – это основа растений.

«Она важнее кроны, – сказал волонтёр. – Если повреждается корневая система, дерево однозначно начинает болеть или умирает. Боковая поросль может пойти от пня, если срубить дерево. Ветки от корней срубленных старых и здоровых деревьев растут быстрее молодых саженцев».

Павел Волков отметил, что искусственно восстановить поврежденную корневую систему деревьев нельзя. Можно попробовать удобрить растения, чтобы способствовать этому, однако как поведут себя деревья – предсказать невозможно.

Волонтёры заявили, что практически все старые деревья в парке больны. Это представляет опасность для молодых растений, посаженных здесь сотрудниками службы благоустройства в рамках реконструкции, а также различными государственными организациями в ходе реализации программы по озеленению республики «Яшил макон». По мнению добровольцев, организации сажали деревья безграмотно и для отчётности.

Стела «Аллеи Гироэнергетиков» в Парке Дружбы. Заложена в честь 90-летия АО «Гидропроект» 26 ноября 2021 года

Фото: «Газета.uz»

Волонтёры рассказали, что лечат зелёный фонд парка. Чтобы дерево не болело, места обрезки необходимо замазывать специальной смесью. Они самостоятельно готовят раствор. Он состоит из прокаленной глины, гашёной извести, медного купороса, цинковых белил и пепла. После нанесения этой смеси дерево покрывают фасадной водоэмульсией, чтобы защитить места обработки от дождя и снега. В Ташкентском ботаническом саду «Газете.uz» сообщили, что такие методы обработки деревьев действительно работают.

По словам волонтёров, многие деревья также заражены короедом. Такие растения обрабатывают формалином или аммиаком, предварительно сдирая с них мертвую кору.
На залеченных ранах нескольких деревьев в память о проделанном труде появились рисунки. Это работа самих волонтёров. В дальнейшем они планируют привлекать к этому проекту художников. Добровольцы просят желающих связаться с ними для дальнейшего сотрудничества. Это можно сделать через Facebook.
Фото: Nazima Davletova / Facebook
Фото: Nazima Davletova / Facebook
Фото: Nazima Davletova / Facebook
Фото: Nazima Davletova / Facebook
Инвентарь для ухода за растениями волонтёры хранят в здании, где ранее располагалась библиотека. Помещение выделено администрацией парка по поручению хокима района. По словам Анвара Сайфутдинова, хокимият также приобрёл лекарства для растений и передал их волонтёрам.

Директор Парка Дружбы Суннат Киличев рассказал «Газете.uz» о планах создать совместно с волонтёрами службу по уходу за растениями парка. По его словам, сотрудников этой службы будет обучать Павел Волков, так как он имеет большой опыт работы в Ташкентском ботаническом саду и зоопарке.
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Павел Волков выразил обеспокоенность выбором видов кустарников. По его словам, здесь встречается ядовитый белый олеандр и финиковые пальмы, не пригодные для погодных условий Ташкента. Суннат Киличев заявил, что много лет работал в системе службы благоустройства и разбирается в растениях. Ядовитых кустарников в парке нет, сказал он.

Волонтёры также попросили хокимият выделить им две сотки земли за Сеульским парком для выращивания саженцев, которые в дальнейшем пополнят зелёный фонд парка. Анвар Сайфутдинов поручил удовлетворить их просьбу, однако участок всё ещё не выделили.

Добровольцы планируют установить в парке скворечники и домики для котов. По их словам, сейчас кошки живут в норе вековых чинар близ здания бывшей библиотеки.

Вековые чинары в парке

Фото: «Газета.uz»

Павел Волков отметил «Газете.uz», что волонтёры могли бы благоустроить Сеульский парк на средства корейской диаспоры, члены которой выразили такое желание. Представитель сообщества Геннадий Шин в беседе с корреспондентом «Газеты.uz» заявил, что сейчас подарок мэрии Сеула заброшен. Пока Парк Дружбы находился на реконструкции, Ассоциации корейских культурных центров негде было проводить мероприятия.
«Мне не нравится ситуация с этим парком. Мэрия Сеула подарила такой хороший объект. Подарки надо содержать в нормальном состоянии», – сказал Геннадий Шин.
В проекте концепции Сеульского парка, подготовленном волонтёрами совместно с представителями корейской диаспоры, предлагается благоустройство территории парка площадью около 2 га. В проекте говорится о создании здесь пешеходных и велодорожек, зон активного и пассивного отдыха, временных и постоянных объектов торговли, пунктов общественного питания, открытой сцены, хозяйственных сооружений и площадок для выгула животных. Ландшафт предлагается привести в полное соответствие с традиционной корейской парковой культурой, используя камень, дерево и грамотное озеленение.

«На ограниченной территории корейского сада используются приемы многоплановой перспективы, что создает иллюзию пространства. Здесь над природой главенствует камень и вода, а растения являются его обрамлением. Несмотря на то, что сад создается руками человека, он должен выглядеть естественно, словно создан природой», – отмечается в проекте концепции.
Геннадий Шин отметил, что вся эта инфраструктура в Сеульском парке уже есть. Но её необходимо поддерживать, и «есть люди, готовые вложиться» в финансирование парка, однако им нужны инвестиционные гарантии. Речь идет о сумме минимум в 5 млн долларов, сказал Геннадий Шин.
«Наше предложение заключалось в том, что если у бюджета нет денег, мы предлагаем инвестору. И взять на себя ответственность за менеджмент. Предлагаем 5 млн долларов. Есть максималисты – или всё, или ничего. Они всё готовы отдать под бизнес. Мы говорим, что для существования парка необходимо присутствие бизнеса».

Хокимияту не нужна такая нагрузка на бюджет, уверен Геннадий Шин.

«Баба с возу, кобыле легче. Хокимият рассматривает любой квадратный метр в городе как бизнес», – сказал он.
Почему я должен отдавать парк инвестору, если я отказал первому инвестору, потому что люди хотели народный парк? – задаётся вопросом хоким района Анвар Сайфутдинов. – Инвестор предлагает 5 млн долларов. Как он будет их возвращать? Он хочет 5 ресторанов построить.
Никто не говорит строить рестораны, гостиницы. Необходимый уровень бизнеса – это расчётная величина. [Хоким] сказал, что все шаги будут согласованы с общественностью. Есть и другая сторона. Общественность тоже разная бывает: вообще ничего коммерческого не надо. Как? А туалеты? Меня в первую очередь интересуют туалеты и легкое питание для детишек. Туалет должен быть платным, чтобы он был чистым. Кто-то должен вложиться, построить их. Точки общепита — не надо ничего бетонного. Нужны временные какие-то конструкции с национальным колоритом — раз Парк Дружбы. Бюджетных денег не хватит на содержание парка. Растения покупать, сажать, поливать. Сейчас этим занимаются неспециалисты. У Паши прекрасная команда. Они рвутся в бой... Летняя площадка, эстрада — идеальное место для проведения культурных мероприятий. У Бахтиёр ака есть опыт.
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Бахтиёр Хамидов – режиссёр театра и телевидения, в прошлом главный режиссёр Государственного академического русского драматического театра Узбекистана. По его задумке в Парке Дружбы можно проводить ежегодный международный фестиваль уличных театров, который обычно проходит в течение недели во многих странах мира.
«Я вышел с таким предложением с условием реконструкции летней эстрады. Её надо как-то по-современному оборудовать, – сказал Бахтиёр Хамидов. – Официальные письма отправлены в хокимият и Министерство культуры. Просили встречу. Я бы подробно разъяснил, как это делается: почему парк Бабура, что это даст республике и имиджу города».

Однако на предложение режиссёра, по его словам, в госорганах никак не отреагировали.

«Никого не волнует, что там будет. Для людей атмосферы досуга и отдыха нет. Мне уже неинтересно», — сказал он.
Есть слово ["отдых"], это слово что-то подразумевает. С моей точки зрения, ПКиО должен создать такие условия, чтобы люди отдыхали. Надо, чтобы хотя бы один парк остался парком. Я с двумя внуками в парке Тельмана оставляю миллион сумов. Парк Горького (за Ташкентскими курантами – ред.) умер и принадлежит теперь Халк банку, про "Мэджик сити" и говорить нечего. Про сквер я вообще молчу. Это боль, о которой бесполезно говорить. Парк Дружбы уже начали частично отдавать под застройку. Градостроительство – это наука и социальный проект. Там бизнесменам делать нечего.
Чем же вы отличаетесь от этих бизнесменов?
Мы не просим отдать нам парк. Я же говорю, на основании договора никаких прав у инвестора нашего не будет. Они слышат слово инвестор и думают, что у инвестора есть слово. Мы же говорим о совместной деятельности, каждый шаг должен быть согласован. Прибыль 50 на 50.
Чтобы была прибыль, вам для начала нужно вернуть свои 5 млн долларов.
Как мы вытащим 5 млн долларов – это надо сидеть и разговаривать. Моя задача – найти инвестора. Чтобы я мог с инвестором разговаривать, мне надо ответить на вопрос: как будут защищены их инвестиции. Чтобы я мог ответить, мне нужен договор с хокимиятом или администрацией парка. Контроль и учёт денег вообще должны быть возложены на парк, чтобы все финансовые потоки шли через парк и парк давал 50% инвестору.
А вы не думали, как государство защитить от инвестора?
Как инвестор может обмануть государство? Это же не бюджетный проект
Деревья вырубить
Человек, который вкладывается в парк, это не просто бизнесмен. У них есть идеи, принципы. Я — сторона Узбекистана, а не инвестора. Я же ташкентский, я буду за свой парк бороться... Мы сейчас ждем, когда государство примет какое-нибудь решение. [Хокимияту] предлагают 5 млн инвестиций под контролем самого же хокимията. Можно хоть как-то отреагировать, хотя бы отказать.
Рассматриваете ли вы инвестирование в парк на основании закона «О меценатстве»?
Меценатство – это благотворительность, специализированная направленность, [больше относящаяся] к культуре и искусству.
Парк Дружбы – это парк культуры и отдыха.
Да, но мы акцентировали внимание на условиях отдыха, а потом культуры. Это тема возвратных инвестиций. Мы всё равно можем сделать, например, павильон художников. Но механизма [применения закона] нет. Правовой основы нет. В любом случае нужен договор, должен быть диалог. Но с той стороны тишина.
Хоким Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов отметил, что город и его жители добились своей главной цели – сохранить парк народным. С 2010 года парки культуры и отдыха страны были предоставлены сами себе и должны были окупать своё существование, несмотря на то, что зелёные городские парки – это социальный проект и инвестиции в здравоохранение, затраты на которые, как правило, в десятки раз превышают затраты на содержание парков.
Тихий парк всегда будет убыточным. Я лучше поговорю с хокимом города, чтобы дали деньги на уход.
Хоким добавил, что в этом году будет составлена смета расходов на содержание парка: обеспечение охраны, оплата коммунальных услуг, заработная плата сотрудников службы благоустройства и других работников парка, приобретение инвентаря и другое. По словам Анвара Сайфутдинова, предварительная сумма ежемесячных расходов составит 200-250 млн сумов. Сумму будет утверждать кенгаш.
Что сделано в парке
На главной аллее парка между центральными воротами обновили брусчатку. Часто встречаются указатели. Установлены новые фонарные столбы. В вечернее время вся территория парка освещается. Раньше в части парка со стороны улицы Братислава ночью всегда было темно.
Несмотря на просьбы жителей, велодорожки не отделены от пешеходных физическим барьером. Здесь, как и во всём городе, первые окрашены в ярко красный цвет. Ливневые арыки на пересечении дорожек не закрыты решеткой. По словам Анвара Сайфутдинова, в местах пересечения арыки закроют железными листами.

Прогулочные дорожки залиты бетоном. Строители попытались создать на них рисунок под брусчатку.
На месте пустыря появилось большое футбольное поле со смотровой площадкой. За игру на поле с посетителей будет взиматься плата. Вокруг поля проложена беговая дорожка. Завершается строительство душевых, туалета, комнат для переодевания, а также магазина, которые появятся у футбольного поля. Слева от него возведут летний кинотеатр, заверил хоким района Анвар Сайфутдинов.

Бассейн «Аквамарин» на территории парка остался. Хоким отметил, что этот участок ранее был сдан владельцу бассейна в аренду на 49 лет. Площадка для игры в пинг-понг найдёт своего арендатора, добавил Анвар Сайфутдинов. Здесь, как и раньше, можно будет проводить чемпионаты различного уровня по этому виду спорта.
В парке «Сиэтл» брусчатку не меняли. Анвар Сайфутдинов отметил, что её отполировали. Однако поверхность гранита по-прежнему неровная. Читатели «Газеты.uz» в комментариях к ранним материалам о парке рассказывали, что такую текстуру создатели парка «Сиэтл» оставили специально — так на дорожках не будет скользко.

Бассейны вокруг деревьев в парке «Сиэтл» были отделаны плиткой ручной работы. Изразцы изготовлены американскими детьми в честь установления побратимских связей между городами. Многие из них пришли в негодность. Авторы проекта реконструкции обещали воссоздать максимально приближенные к оригиналам элементы декора. Анвар Сайфутдинов отметил, что новую плитку хокимият заказывал у керамистов из Ферганы. При этом хорошо сохранившиеся родные образцы оставили.

Скульптурную композицию «Время» отреставрировали. Она часто подвергалась актам вандализма. Персонажам регулярно отбивали кисти. Судя по фотографиям, борьба с вандализмом пока не приносит желаемых плодов.
В части парка у музея «Сиэтл» установили скамейки, однако урн здесь нет.
Дно озера-«бабочки» застелили гидроизоляционными материалами синего и лазурного цветов для придания воде этих оттенков. Правда, в день посещения парка корреспондентом «Газеты.uz» разглядеть в воде синь и лазурь не получилось.

Гидроизоляция пруда на стороне улицы Братислава ещё не завершена. Поставка материалов задерживается в связи с логистическим кризисом, отметил хоким района Анвар Сайфутдинов. По его словам, ресторан, находившийся на острове в центре этого пруда, перестроят. Владелец заведения в ходе переговоров с районной администрацией согласился, что старая конструкция морально устарела. Он намерен возвести на острове современное сооружение.

Мост через озеро-«бабочку» восстановили. Ступени моста сделали шероховатыми, однако его пологая часть очень скользкая. Глава района заявил, что уже поручил исправить эту ошибку и установить «стопперы».
Главный недостаток парка — грязь. Большинство дорожек на его территории находятся практически на одном уровне или даже ниже уровня газонов. В результате прогулка по парку после осадков превращается в хождение по грязи.

Анвар Сайфутдинов сказал, что дело в отсутствии травы. Когда она покроет газоны, корни будут придерживать грунт. На самом деле, инженерное решение этой проблемы изобретено давно.
Приложив небольшие усилия, дорожки можно сохранять чистыми в любую погоду. Если в парке установить больше скамеек и урн, он действительно станет тихим, прохладным, чистым и приятным местом для отдыха горожан, как хотели жители и обещали архитекторы.

«В строительстве всегда бывают ошибки. Но мы добились главной цели – сохранить парк для народа», — сказал Анвар Сайфутдинов.

Я же считаю, что главное – это сохранить парк зелёным. Потому что, как говорил мой покойный отец: «Убираться очень легко; трудно поддерживать чистоту». Экстраполируем это на градостроительство и окажется, что посадить деревья очень легко, трудно их вырастить. Пообещать людям зелёный парк можно, но нужно сдержать обещание. Может быть, если мы сдержим его, в городе станет немного чище, меньше людей будут иметь тяжелые заболевания и больше детей смогут взрослеть, не теряя своих родителей.
Текст подготовила Сабина Бакаева.
Авторы фотографий: Сабина Бакаева / «Газета.uz», Абдуманоп Зияев, Назима Давлетова, Фонд развития культуры и искусства.
Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
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