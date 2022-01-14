Парк Бабура — это парк моего детства. Я помню хруст льда, когда мой четырёхлетний брат провалился под него. Это было на озере-«бабочке». Зима 2003 года. Больной раком бронхов отец полез вытаскивать мальчика. Через два года он умер. Папа не увидел, как Ташкент остался без парков и превратился в город развязок и машин. Чем не рак для города?
В октябре прошлого года теперь уже Парк Дружбы открылся
после реконструкции, несмотря на незавершенность ремонтных работ. На протяжении нескольких лет он стоял в запустении в ожидании инвестора. Рассматривалось несколько концепций
возрождения парка, однако ни одна из них не обсуждалась с жителями района. Весной 2021 года хокимият Ташкента объявил
, что парк возвращён столице, и возрождать его будет администрация города с учетом мнения горожан.
Основные требования к парку, озвученные жителями: много деревьев и зелени с регулярным поливом, дорожки для прогулок, отделённые от велодорожек, скамейки, фонтаны, спортплощадки, озеро с лодками, зона для скейтов и роликов, бесплатный вход, никаких аттракционов и другие.
Изначально парк располагался на площади 16 га и занимал территорию между улицами Бабура, Шота Руставели и Братислава. Сегодня его площадь сократилась на 4 га. На части территории появились стоянка напротив Университета узбекского языка и литературы имени Навои, сквер Пушкина, а также цветочный базар.
Кроме того, в последние годы на улице Братислава появился 10-этажный жилой дом, на месте кафе «Бухара» на улице Шота Руставели строится многоэтажное здание. Хоким Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов в интервью «Газете.uz» отметил, что приостановил строительство последнего сооружения в связи с тем, что у предпринимателя есть разрешение на возведение четырёх этажей, тогда как сегодня их уже пять. Удастся ли бизнесмену получить документы для продолжения строительства – вопрос открытый.
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