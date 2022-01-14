Приложив небольшие усилия, дорожки можно сохранять чистыми в любую погоду. Если в парке установить больше скамеек и урн, он действительно станет тихим, прохладным, чистым и приятным местом для отдыха горожан, как хотели жители и обещали архитекторы.



«В строительстве всегда бывают ошибки. Но мы добились главной цели – сохранить парк для народа», — сказал Анвар Сайфутдинов.



Я же считаю, что главное – это сохранить парк зелёным. Потому что, как говорил мой покойный отец: «Убираться очень легко; трудно поддерживать чистоту». Экстраполируем это на градостроительство и окажется, что посадить деревья очень легко, трудно их вырастить. Пообещать людям зелёный парк можно, но нужно сдержать обещание. Может быть, если мы сдержим его, в городе станет немного чище, меньше людей будут иметь тяжелые заболевания и больше детей смогут взрослеть, не теряя своих родителей.