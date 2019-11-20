Парк Дружбы (бывший парк имени Бабура на одноименной улице) в Ташкенте пришел в окончательное запустение и подготовился к реконструкции. В этом году здесь демонтировали все аттракционы, оставив лишь карусель «Ромашка». «Газета.uz» попыталась узнать детали преобразования старейшего парка столицы.

Старики, живущие напротив парка, рассказывают, что свой законченный вид тогда еще парк Кирова приобрел после того, как в конце 1980-х была снесена жилая махалля на этой территории.

Решение о реконструкции

Переименование парка Бабура в Парк Дружбы и его реконструкция предусмотрено распоряжением Кабинета Министров Узбекистана от 26 июля 2018 года. Согласно документу, помимо благоустройства территории, зданий и сооружений парка, здесь должны быть построены павильоны для национальных культурных центров и амфитеатр.

Сейчас парк находится на балансе Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами (КМОДС). Комитет вместе с хокимиятом Ташкента должны были завершить работы по реконструкции в этом году.

Им поручалось привлечь инвесторов для реконструкции парка на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Контроль за исполнением распоряжения был возложен на председателя КМОДС Рустамбека Курбанова и хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева.

«Газета.uz» несколько раз обращалась в пресс-службу администрации города, чтобы получить подробную информацию о претендентах на реконструкцию парка и требованиях хокимията к строителям. Пресс-служба рекомендовала обратиться к автору единственно известного проекта реконструкции парка «Дунё дарвозалари» («Врата мира») и в КМОДС, чтобы «самостоятельно расследовать» вопрос.

Госбюджет не для парков

Когда государство в последний раз вкладывало средства в благоустройство Парка Дружбы, «Газете.uz» выяснить не удалось. Как сообщил директор парка Рихситилла Алимов, все парки культуры и отдыха страны находятся на самоокупаемости с 2010 года. Такое правило предусмотрено постановлением правительства о совершенствовании деятельности парков культуры и отдыха на 2011−2015 годы.

По подсчетам Рихситиллы Алимова, ежегодно на содержание Парка Дружбы необходимо не менее 5 млрд сумов. И это при условии минимальной зарплаты технического персонала «500−600 тысяч, как у благоустройства» (расходы на озеленение и благоустройство могут покрываться за счет местного бюджета на эти цели).





«В наших условиях парки — раньше был такой термин — „планоубыточные“. Парки все были планоубыточные, неприбыльные. Все были на дотациях государства. Поэтому сейчас парки стараются передать на ГЧП», — рассказал председатель КМОДС Рустамбек Курбанов.

Чтобы оправдать расходы, дирекция парков устанавливает аттракционы. Но бывают и перекосы, считает Рустамбек Курбанов. По его мнению, такие парки, как «Ашхабад» и Гафура Гуляма перенасыщены аттракционами.

Парк Сиэтла.

Правила игры

В этом году Комитет по межнациональным отношениям разработал концепцию реконструкции Парка Дружбы, в соответствии с которой инвесторы должны были предложить свои проекты. По словам Рустамбека Курбанова, всем инвесторам были поставлены следующие условия:

разбить парк на две части, чтобы центральная аллея парка функционировала весь период реконструкции. Благоустройство этого участка должно проводиться в последнюю очередь, т. к. горожане используют аллею в качестве перехода между улицами Бабура и Братислава;

в Парке Дружбы после реконструкции не должно быть аттракционов;

реконструкция парка должна соответствовать требованиям распоряжения Кабмина;

Парк Сиэтла, построенный здесь в 1988 году, Колокол мира (2003 год) и Сеульский парк (2014 год) должны быть сохранены и реконструированы, т. к. их строительство предусмотрено межгосударственными соглашениями с правительствами США, Японии и Южной Кореи;

ни одно дерево в ходе реконструкции не должно быть вырублено.

Концепция также подразумевает замену всех инженерных коммуникаций, канализации, водопроводных сетей и электрических кабелей. Чтобы оправдать эти вложения, парк будет передан инвестору в аренду сроком на 49 лет.

На встрече с корреспондентом «Газеты.uz» Рустамбек Курбанов обещал предоставить концепцию реконструкции парка для ознакомления. Однако позднее пресс-служба КМОДС заявила, что «концепция окончательно не утверждена».

Сеульский парк.

Глава КМОДС отметил, что изначально желание реконструировать парк изъявили три инвестора. Две компании предложили благоустроить территорию и построить в границах парка бизнес-центр и отель. «Мы им отказали, т. к. это парк культуры и отдыха», — сказал Рустамбек Курбанов.

По его словам, только проект третьего инвестора под названием «Дунё дарвозалари» полностью соответствовал требованиям распоряжения правительства и смог подтвердить наличие средств.

Сакрально, ритуально и концептуально

Проект «Врата мира» был разработан актером Государственного театра кукол и дизайнером Юрием Тиора и членом Академии художеств Любовью Тиора.

Инвестировать реконструкцию парка взялась предприниматель Гульнара Жалолова. Рустамбек Курбанов рассказал, что у инвестора есть строительный бизнес, поэтому главная цель Гульнары Жалоловой — подарить городу парк.

Согласно идее проекта, парк будет разделен на 12 тематических зон. У каждой части парка будут свои ворота, символизирующие одну из мировых цивилизаций. Ворота будут изготовлены из легких конструкций (алюкобонд). В каждой из 12 частей посетители смогут ознакомиться с традициями и кухней каждой культуры.

По задумке авторов проекта, в парке также будет молодежная зона с площадками для скейтеров и роллеров, тренажерами, мини-стадионом, беговыми и велосипедными дорожками.

Пруд в форме бабочки планируется сохранить. А бассейн Garden Park Tashkent, скорее всего, будет закрыт. Рассматривается также возможность строительства круглогодичной оранжереи.

Согласно решению правительства в парке будут построены павильоны для национальных культурных центров. Инвестор решил, что их будет 22. Они будут располагаться вокруг площади с амфитеатром для проведения мероприятий. Культурные центры смогут хранить свои костюмы, реквизит и оборудование в специально построенном здании, где также расположится пресс-холл.





Инвестор Гульнара Жалолова отметила, что в парке не планируется строительство многоэтажных зданий. Все сооружения будут вводиться с учетом сохранения деревьев.

«Ни одно дерево не будет срублено. Наоборот, будем сажать новые деревья», — сказала она

Авторы проекта реконструкции постарались внести в свое предложение пять инициатив президента. Юрий Тиора рассказывает, что у каждых из 12 ворот планируется построить бук-кафе, где будет представлена литература той или иной цивилизации. По сюжетам этих произведений планируется проводить квесты и костюмированные фестивали. Также у парка появится собственный сайт.





Юрий Тиора заявил, что 17 сентября в холле Общенационального движения «Юксалиш» была проведена презентация эскизного проекта. «Врата мира» получили поддержку 15 различных министерств и ведомств и ряда ученых.

Завершить реконструкцию планируется в 2021 году. Предполагается, что после открытия парка здесь будет создано 300 рабочих мест. Стоимость проекта составит «от 25 до 50 млн долларов», отметили авторы проекта. Столь большую разницу Юрий Тиора объяснил тем, что расходы будут зависеть от окончательного проекта.

Существующий проект «Дунё дарвозалари» является лишь эскизом, подчеркивают его создатели.





«Мы не будем перенасыщать. Мы ждем разрешения на землю [от хокимията Ташкента]. Затем мы сделаем итоговый проект, по которому будем работать. То есть из данного эскиза будут исключены некоторые строения, чтобы не было ощущения перенасыщенности. Каждое здание мы будем вписывать в ландшафт и менять его размеры», — сказал Юрий Тиора.

Ожидалось, что хокимият Ташкента даст ответ к концу октября.

Несведущие жители

Жители многоэтажных домов, расположенных вокруг Парка Дружбы, опрошенные корреспондентом «Газеты.uz», отметили, что никто не интересовался их мнением о реконструкции парка.

«Нет, не знаю, что будет, — отметил пожилой мужчина, проживающий на улице Бабура. — Пусть хоть велосипедистам парк отдадут. Им, беднягам, негде ездить. Вроде разметку делают, но не помогает ведь».

Две девочки-подростка с улыбкой рассказывают, что после реконструкции в парке хотели бы видеть сочетание Японского сада и Экопарка — «лучших парков Ташкента».





«Возможности узнать, что там будет, у нас нет. Нам говорили, что будет зеленая зона, что есть четыре инвестора. Потом инвесторы ушли. Нам сказали, что сделают коммерческий парк. Мы бы хотели, чтобы в каждой махалле спрашивали, чего мы хотим», — сетует дед, катающий коляску с младенцем в махалле Ракат.

«Нельзя сказать, что не было освещения. С жителями не было [обсуждения], но с общественностью было. Везде написано, что парк на реконструкции, поэтому люди не могут говорить, что они не в курсе», — считает глава пресс-службы КМОДС Гайратулла Шукуров.

Рустамбек Курбанов заверил, что комитет проведет общественное обсуждение после получения одобрения хокимията Ташкента.