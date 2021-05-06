Заместитель хокима Ташкента — начальник управления по поддержке махалли и семьи Фуркат Махмудходжаев и хоким Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов 5 мая провели в Парке Дружбы (бывшем парке Бабура) встречу с активными горожанами, которых волнует судьба зеленой зоны в центре столицы, сообщила пресс-служба городской администрации.

В ноябре 2019 года «Газета.uz» писала о том, что парк в затянувшемся ожидании реконструкции, предусмотренной распоряжением Кабинета Министров Узбекистана от 26 июля 2018 года, пришел в запустение. Рассматривалось несколько концепций возрождения парка, однако ни одна из них не обсуждалась с жителями района.

«Уже несколько лет горожан волнует судьба парка „Дустлик“, бывшего парка Бабура. Парк был на балансе Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан, стоял закрытый и заброшенный в ожидании инвестора, — говорится в сообщении хокимията. — Потом прошла информация о передаче парка инвестору. Но сейчас парк возвращён городу, и возрождать его будет городской хокимият».

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев поручил посоветоваться с жителями, узнать, каким они хотели бы видеть парк, собрать все предложения, обобщить их и учесть при реконструкции парка, подчеркнули в пресс-службе.

Хоким Яккасарайского района предложил собравшимся высказывать пожелания. Самые часто повторяемые требования к будущему парку: много деревьев и зелени с регулярным поливом, дорожки для прогулок, отделённые от дорожек для велосипедов, скамейки, фонтаны, спортплощадки, озеро с лодками, зона для скейтов и роликов, шахматы, бильярд, библиотека, кружки для детей, бесплатный вход и дружественная среда для инвалидов.

В итоге было решено создать группу в соцсетях для сбора предложений и выбрать инициативную группу из пяти человек для обобщения предложений.





Издание Anhor.uz приводит слова хокима Яккасарайского района Анвара Сайфутдинова:

«Правильное было предложение [от жителей сегодня]. Мы создадим рабочую группу. Конечно, над реконструкцией парка будет работать архитектор города, но учитывая ваши предложения. У всех разные мнения, если всех cлушать, то пройдет целый год и не доведем [дело] до конца. Поэтому выберите сами пять человек — членов рабочей группы, которым вы предоставляете полномочия. Эскизные наброски мы будем показывать рабочей группе, они будут обсуждать. Может на 10-м, может на 20-м варианте мы остановимся. Но мы уже должны начать работу».

Анвар Сайфутдинов также сказал, что без 2−3 коммерческих точек парку не обойтись.

«Вот предложение про бесплатный бассейн. Его надо чистить… Вы меня поймите правильно, может быть надо 2−3 сделать коммерческих объекта, чтобы этот парк себя окупал. Сторож, электричество, полив, вода — это все расходы. Чтобы парк смог себя содержать, не для прибыли, какие-то 2−3 коммерческих объекта мы тут будем вынуждены поставить. Без этого через 2−3−5 лет парк опять придет в упадок».

Хокимият Ташкента в ближайшее время объявит адреса сообществ по сбору предложений и обсуждению будущего Парка Дружбы.