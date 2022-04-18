Территория Парка Дружбы (бывшего парка Бабура) в минувшие выходные представляла собой пазл, который каждый посетитель мог собрать, исходя из своих интересов.

Мастер-классы по йоге, рисованию, поэтические чтения, ярмарка подарков «Тепло-маркет» — организаторы фестиваля «Инжир» объединили в программе самые разнообразные и аппетитные активности.

К участию в них располагал формат события — все мероприятия проходили на открытом воздухе. Любителям созерцательного отдыха отвели специальную зону для пикников с обязательным условием соблюдать чистоту и порядок.





Название фестиваля отражает идею, с которой в начале апреля музыкант, продюсер и журналист Никита Макаренко в своём Telegram-канале «Эффект Макаренко» обратился к столичным бизнесменам, — организовать в городе «интернациональный, живой» фестиваль для горожан. Не прошло и двух часов, как генеральные спонсоры нашлись.

Расходы на организацию фестиваля взяли на себя Клуб корейских бизнесменов Узбекистана KORYOIN и группа компаний Euroroads.

«Одним из основных постулатов нашего клуба является социальная ответственность бизнеса. Меня привлекло то, что это не помпезный праздник для „избранных“, а свободное мероприятие для всех желающих. Посчитал, что устроители фестиваля лучше знают, чем привлечь молодую аудиторию. Нашей задачей было поддержать инициативных граждан в их благородном порыве», — сказал председатель Клуба корейских бизнесменов Андрей Югай.





Учредитель группы компаний Euroroads Бахтиёр Махкамов рассказал, что долгое время жил в Швейцарии, где в каждом городе, селе и даже коммуне есть свой фестиваль с концертом и пикником.

«Для людей — это море позитива, добра, улыбок, даже какое-то чувство единения, общности. Хотелось и у нас в Узбекистане такое же. Увидел объявление [Никиты Макаренко] и понял, что вот оно и что надо обязательно поддержать организаторов. Они — главные герои», — сказал Бахтиёр Махкамов.





Джасур Мирсагатов.

Спонсорами фестиваля также стали компания Italpanelli и творческая мастерская Art 4 life, которая выросла из одноимённого медиапроекта об искусстве и культуре. Его руководительница Зухра Юнусова рассказала, что решила не ограничиваться финансовой помощью. В течение двух дней фестиваля мастерская бесплатно проводила мастер-классы по рисованию и росписи керамических изделий для детей и взрослых. Работы участники забирали с собой на память о фестивале вместе с приятным бонусом — фотографиями, сделанными на фоне арт-инсталляции в виде бумажных самолётиков. Её художники проекта выполнили специально к событию.

Некоммерческий характер — ещё одна отличительная черта «Инжира», который создавался «горожанами для горожан». Вход в парк, участие в мастер-классах и концерты были бесплатными для всех желающих.

Поэтические, танцевальные и музыкальные выступления прошли на главной сцене парка. Зрители занимали места в открытом амфитеатре, молодёжные компании предпочитали располагаться на траве под деревьями. Среди гостей фестиваля было много иностранцев.





Никита Макаренко.

По мнению поэтессы Олеси Цай, время для фестиваля и чтения стихов организаторы выбрали идеальное: свежий воздух, зелень, синее небо.

«На фестивале сделали хороший звук, и мы как чтецы получили удовольствие, когда не нужно беспокоиться о том, что тебя не услышат», — поделилась Олеся Цай.

Публика, по её словам, была «разношёрстная, тёплая, открытая, как наш город». В этом смогли убедиться все, кто выходил на сцену в рамках музыкальной программы.

По бокам сцены стихийно организовывались фан-зоны, которые объединяли поющую и танцующую молодёжь. Их веселье разделяли самые маленькие зрители, прыгавшие под музыку в центральном проходе и у первых рядов. Тех малышей, которые неожиданно оказывались рядом с музыкантами, со сцены заботливо снимали крепкие сотрудники Национальной гвардии.





Rishat.

За рок на фестивале отвечали ташкентские коллективы «Электрооко», «Крылья Оригами», Silence, «Деревянный слон», за поп и ритм-н-блюз — Джасур Мирсагатов и группа Sultan, Rishat. Последняя команда носит имя своего солиста Ришата, который является автором всех текстов.

«Городские фестивали для музыкантов — это возможность показать себя, найти новых слушателей. Для людей — культурно развиваться, открывать для себя новых артистов, вдохновляться их творчеством. Просто отвлечься от рутины тоже важно», — сказал Ришат.

По оценке организаторов, за два дня фестиваль «Инжир» посетили около 10−12 тысяч человек.