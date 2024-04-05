Политика

Президент Казахстана на переговорах с главой Узбекистана отметил, что «казахско-узбекский тандем — это жизненная необходимость, и только вместе и сообща можно обеспечить устойчивое развитие наших стран».

Замхокима Кызылтепинского района Навоийской области Улмас Истамов, который принуждал руководителей детских садов, школ, СЭС к сбору голосов на Open Budget и грозил увольнением, оштрафован по статье об административном принуждении к труду.

Экономика

Допустим, вы решили инвестировать в недвижимость и, учитывая рост цен на жильё в Ташкенте, рассчитываете окупить расходы через 5−7 лет. Насколько реальны ваши ожидания? Аналитик Денис Соколов рассказывает, каким бывает доход от инвестиций в недвижимость и как правильно посчитать реальную доходность.

За 2023 год объём прямых инвестиций в Узбекистан сократился на 16% — с 2,6 млрд до 2,2 млрд долларов. Дефицит счёта текущих операций по отношению к ВВП достиг исторического максимума в 7,8 млрд долларов.

В ходе переговоров в Хиве президенты Узбекистана и Казахстана дали поручения по наращиванию товарооборота, созданию долгосрочной программы промышленной кооперации, а также реализации инфраструктурных проектов в сферах транспорта и энергетики.

Президенты Узбекистана и Казахстана обсудили вопросы безопасности в Центральной Азии. Кроме того, они приветствовали инициативу создания Совместного предприятия между железнодорожными администрациями Узбекистана и Казахстана. Оно будет задействовано в развитии Трансафганского маршрута.

Узбекистан и Европейский союз подписали меморандум о взаимопонимании по развитию устойчивых цепочек создания стоимости в области критически важного сырья. Как ожидается, это поможет Узбекистану в развитии добывающей промышленности, а для ЕС обеспечит доступ к таким ископаемым, как медь и молибден.

Общество

В январе в одной из 16-этажек Юнусабадского района произошёл пожар. Семья из пяти человек не смогла покинуть квартиру из-за дыма, который скопился в подъезде, самовольно застроенном соседями. «Газета.uz» разбиралась, как эти нарушения угрожают жизни населения и почему не контролируются госорганами.

Не стало Раима Фархади — поэта, с именем которого связано детство нескольких поколений узбекистанцев. Он написал более 50 книг, был главным редактором детского экологического журнала «Булокча» («Родничок»). Часто посещал школы республики. «Газета.uz» поговорила с теми, кто знал и любил поэта.

«Дыши» и ещё шесть кинопремьер, показы кино под открытым небом, захватывающие спектакли в театрах, подъём на воздушном шаре, познавательные выставки, творческие мастер-классы, квизы и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Мир

Израиль объявил, что откроет новые маршруты доставки гуманитарной помощи в Газу, в том числе КПП «Эрез» на севере анклава, закрытый с начала войны с ХАМАС. Ранее ООН предупреждала об угрозе массового голода в северных провинциях Газы.

Лидеры НАТО не будут приглашать Украину вступить в альянс на юбилейном саммите в Вашингтоне, опасаясь, что это втянет военный союз в войну. При этом в НАТО хотят найти «золотую середину», чтобы показать поддержку Киеву, пишет New York Times.

Власти Таджикистана обязали использовать солнечные электросистемы при строительстве и реконструкции зданий. Правительство также примет меры по регулированию цен на солнечные панелей.

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