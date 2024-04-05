Власти Израиля объявили об открытии новых маршрутов для поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление офиса израильского премьер-министра.

Впервые с начала конфликта между Израилем и ХАМАС будет открыт контрольно-пропускной пункт «Эрез» на границе с северными районами сектора Газа. Кроме того, временно откроется порт Ашдод на юге Израиля.

Израиль также согласился увеличить объем помощи, поступающей из Иордании через КПП «Керем-Шалом». Когда именно откроются эти гумантирные маршруты, пока неизвестно.

«Увеличение объёма помощи предотвратит гуманитарный кризис, — цитирует Times of Israel представителя яизраильского правительства. — И имеет решающее значение для обеспечения продолжения боевых действий и достижения военных целей».

Заявление Израиля вышло через несколько часов после телефонного разговора премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена. Они поговорили впервые после того, как в результате удара израильской армии погибли семь сотрудников гуманитарной организации «Всемирная центральная кухня» (World Central Kitchen, WCK). Среди убитых — граждане Австралии, Польши и Великобритании.

По данным издания, во время разговора Байден предупредил, что политика США в отношении войны в секторе Газа может измениться, если Израиль не примет шаги по решению гуманитарного кризиса в анклаве и защите волонтеров.