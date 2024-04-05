В действиях заместителя хокима Кызылтепинского района Навоийской области Улмаса Истамова, который заставлял руководителей организаций собирать голоса на платформе инициативного бюджетирования Open Budget, выявлены признаки правонарушения. Об этом сообщила Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

Ситуацию изучила Национальная комиссия по вопросам противодействия торговле людьми и достойного труда. Было установлено, что замхокима агитировал и принудительно привлекал руководителей организаций к сбору голосов по проекту инициативного бюджета, не относящемуся к их должностным обязанностям.

После изучения ситуации также Генеральной прокуратурой и Государственной инспекцией труда на Улмаса Истамова наложили штраф по части 1 статьи 51 (административное принуждение к труду в какой-либо форме, за исключением случаев, предусмотренных законом / влечёт наложение штрафа от 50 до 100 базовых расчётных величин — от 17 млн до 34 млн сумов) Кодекса об административной ответственности.

«Национальная комиссия призывает всех ответственных работников, а также работодателей, руководителей территорий обеспечить конституционные права работников», — говорится в сообщении.

В комиссии также напомнили, что в стране запрещён принудительный труд, а в законодательстве установлена административная и уголовная ответственность за принуждение к труду.