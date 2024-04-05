Узбекистан и Европейский союз 5 апреля подписали меморандум о взаимопонимании, который положил начало стратегическому партнёрству по развитию устойчивых цепочек создания стоимости в области критически важного сырья, сообщила пресс-служба Делегации ЕС в Ташкенте.

Меморандум визировали в Бельгии министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

«Это соглашение знаменует собой значительный шаг на пути к обеспечению диверсифицированных и устойчивых поставок критически важного сырья для перехода к экологичным и цифровым технологиям как в странах Европейского союза, так и в Узбекистане», — отмечается в сообщении.

Критически важное сырье — это полезные ископаемые, которые имеют большое экономическое значение для Евросоюза, при этом есть высокий риск перебоев в их поставках из-за концентрации источников и отсутствия доступных заменителей. К такому сырью относится 34 вида металлов, минералов и других природных материалов, 17 из которых являются стратегически важными: медь, литий, алюминий, титан, платина, графит, никель, кобальт и другое.



Стратегическое партнёрство, согласно меморандулу, сосредоточено на следующих областях сотрудничества:

Интеграция устойчивых цепочек создания стоимости критически важного сырья, в том числе посредством создания сетей, предварительного отбора проектных предложений, совместной разработки проектов, а также продвижения и упрощения торговых и инвестиционных связей по всей цепочке создания стоимости; Повышение устойчивости цепочек поставок критически важного сырья и налаживание диалога для повышения прозрачности мер, связанных с инвестициями, операционной деятельностью и экспортом; Привлечение финансирования для проектов, реализуемых в рамках партнёрства, а также для совершенствования инфраструктуры, необходимой для развития цепочек создания стоимости критически важного сырья, таких как развитие экологически чистого энергоснабжения, но не ограничиваясь только этим; Сотрудничество в целях обеспечения устойчивого и ответственного производства и снабжения важнейшими видами сырья; Сотрудничество в области научных исследований и инноваций, включая обмен знаниями и технологиями, связанными с устойчивой разведкой, добычей, переработкой и вторичным использованием критически важного сырья; Сотрудничество в создании потенциала для обеспечения соблюдения соответствующих правил, а также в развитии профессиональной подготовки и навыков.

Следующим шагом после подписания меморандума станет совместная работа Евросоюза и Узбекистана над созданием оперативной дорожной карты с конкретными действиями.

«Это соглашение с богатым природными ресурсами Узбекистаном поможет ЕС обеспечить столь необходимый доступ к важнейшему сырью. Для Узбекистана это станет серьёзным стимулом для реализации его амбиций по диверсификации экономики, устойчивому развитию добывающей промышленности», — заявил Валдис Домбровскис.

«Сочетая сотрудничество с регулирующими органами, финансирование проектов, исследования и наращивание потенциала, мы применяем целостный подход, чтобы обеспечить безопасность материалов для перехода к экологичным и цифровым технологиям, в то же время поддерживая и продвигая наши ценности и высокие стандарты», — отметил исполнительный вице-президент ЕК.

Партнёрство в области критически важного сырья

«Евросоюз привержен установлению взаимовыгодных партнёрских отношений со странами, богатыми природными ресурсами, в рамках цепочки создания стоимости критически важного сырья», — говорится в сообщении.

В ЕС отмечают, что Узбекистан обладает вторыми по величине запасами критически важного сырья в Центральной Азии: меди, молибдена и золота.

«Стратегия страны в области добычи полезных ископаемых согласуется с стремлением [Узбекистана] увеличить объёмы переработки критически важного сырья как для внутренней, так и для международной промышленности, особенно в автомобилестроении и бытовой электронике», — подчеркнули в ЕС.

Партнёрство соответствует стратегии «Глобальный шлюз» (Global Gateway), ключевой инициативе ЕС по инвестициям в устойчивые проекты в мире, учитывающей потребности стран-партнёров и обеспечивающей долгосрочные выгоды для них, благодаря которой ЕС мобилизует до 300 млрд евро до 2027 года.

В настоящее время ЕС установил партнёрские отношения в области сырья с Канадой (2021), Украиной (2021), Казахстаном (2022), Намибией (2022), Чили (2023), Аргентиной (2023), Замбией (2023), Демократической Республикой Конго (2023) и Автономной территорией Гренландия (2023).