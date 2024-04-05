Лидеры НАТО не будут приглашать Украину вступить в альянс на июльском саммите в Вашингтоне по случаю 75-летия военного союза, пишет New York Times (NYT) со ссылкой на западных дипломатов.

У НАТО нет желания принимать нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности альянса «втянул бы его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года», говорится в статье.

В то же время в НАТО хотят найти «золотую середину» — «что-то кроме членства, но достаточно весомое», чтобы показать, что альянс поддерживает Украине в долгосрочной перспективе. Однако, по словам дипломатов, пока неясно, что именно это будет.

В качестве одного из вариантов генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил возложить на альянс ответственность за координацию военной помощи и поставок оружия Украине, однако Венгрия и другие участники союза выступили против, опасаясь, что это может напрямую втянуть союз в войну.

Столтенберг также предложил учредить фонд на 100 млрд евро сроком на пять лет для помощи Украине, но этот план был встречен с замешательством, поскольку непонятно, как НАТО может заставить страны-члены внести свой вклад, отмечает издание.

Против приглашения Украины в Вашингтон на переговоры о членстве выступают, в частности, США и Германия. При этом они хотят определить «конкретные условия», которые Украина сможет выполнить для начала переговоров. Пока попытки определить эти условия не продвинулись вперёд, подчёркивает газета.

Все это не будет иметь значения к июлю, если Россия продолжит развивать наступление, а Украина столкнётся с угрозой поражения в войне на фоне нехватки военной помощи, в том числе из-за того, что республиканцы в Конгрессе США продолжают блокировать выделение Киеву на 60 млрд долларов, отмечает NYT.