По итогам 2023 год объём прямых инвестиций в Узбекистан оказался меньше показателей за предыдущие два года, следует из платёжного баланса, опубликованного Центральным банком.

Если в 2021 году чистый приток прямых инвестиций в страну составил 2,3 млрд долларов, а в 2022 году он вырос до 2,6 млрд долларов, то по итогам прошлого года он упал на 425 млн долларов — до 2,2 млрд долларов (-16%).

График: Mirkonomika / Telegram.

За последние пять лет только в 2020 году, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, наблюдалось снижение потока прямых инвестиций. Тогда экономический рост Узбекистана замедлился до 2%.

Объём портфельных инвестиций в прошлом году составил почти 1 млрд долларов. Это объясняется выпуском «зелёных» еврооблигаций на 4,25 трлн сумов и 660 млн долларов соответственно.

Финансовый счёт достиг 6,6 млрд долларов, из которого 70% пришлось на четвёртый квартал года.

Международные операции с активами и обязательствами между государствами отражаются в финансовом счёте платёжного баланса. Он включает в себя прямые инвестиции, портфельные инвестиции, производные финансовые инструменты (свопы, опционы и т. д. ), прочие инвестиции (валюта и депозиты, торговые кредиты и авансы и т. д. ) и резервные активы.

Дефициты счета текущих операций и операций с капиталом покрываются за счёт операций финансового счёта. Например, торговый дефицит (превышение импорта над экспортом), который является одним из основных источников дефицита текущего счета, в значительной степени компенсируется за счёт инвестиций и займов.

Как отмечает экономист Миркомил Холбоев, резкое сокращение прямых иностранных инвестиций в стране, которая продолжает расти высокими темпами (в 2023 году ВВП вырос на 6%) «следует воспринимать как тревожный сигнал на будущее».

Он также указал, что дефицит счёта текущих операций по отношению к ВВП достиг исторического максимума — 7,8 млрд долларов, или 8,6% к ВВП.

График: Mirkonomika / Telegram

Дефицит товаров и услуг составил 17,6 млрд долларов (+3,9 млрд долларов к 2022 году), чистый поток первичных доходов — минус 761 млн долларов (в 2022 году было 902 млн долларов), чистый поток вторичных доходов — 10,5 млрд долларов (12,1 млрд долларов).

По его словам, ухудшение дефицита счета текущих операций объясняется увеличением бюджетных расходов, а также ухудшением внешнеторгового дефицита (минус 13,7 млрд долларов) и увеличением оттока инвестиционных доходов в условиях укрепления реального обменного курса (в 2023 году он укрепился на 4,6%).

На счёте текущих операций платёжного баланса отражаются экспорт и импорт товаров и услуг, доходы и расходы работников одной страны, работающих за границей, и иностранных работников, работающих в этой стране, доходы, подлежащие выплате или получению по зарубежным активам и обязательствам страны, а также международные денежные переводы, гранты, гуманитарная помощь.

Кроме того, наблюдается возвращение потока трансграничных денежных переводов в Узбекистан к своей долгосрочной тенденции (после аномального роста в 2022 году).

«Очень сложно (особенно когда в мире высокие процентные ставки на привлечение займа) поддерживать финансовым потоком такой (непрерывный) высокий рост дефицита текущего счёта. Такая ситуация продолжит вызывать дисбалансы в платёжном балансе, как и в 2023 году. Это увеличивает давление на номинальный обменный курс и международные резервы. При этом смягчение ситуации в платёжном балансе в 2024 году во многом зависит от бюджетной дисциплины», — считает Миркомил Холбоев.

«Коррекция» (девальвация) номинального курса также может оказать положительное влияние на платёжный баланс, добавил он.

Финансист Отабек Бакиров считает неприемлемым улучшение платёжного баланса за счёт однократной существенной «корректировки» номинального обменного курса, как это было в августе 2023 года. По его мнению, это станет перекладыванием негативных последствий дефицита на плечи народа.

«Самое правильное решение — перейти на жёсткий режим экономии, то есть прекратить огромное давление на бюджет, которое оказывают олигархия и монополии. Только тогда будет справедливость», — пишет он.