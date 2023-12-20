Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 18 декабря обсудил удобство базаров для продавцов, покупателей и туристов.

Отмечалось, что туристы не задерживаются на рынках надолго, а неудобства при входе и выходе, столпотворение на некоторых рынках вызывают недовольство жителей и туристов.

В этой связи президент подчеркнул важность превращения базаров в комплексы, где туристы могут проводить своё время днями, превратить их в «визитную карточку» страны. Шавкат Мирзиёев поручил разработать проект новых современных рыночных комплексов, отражающих национальную культуру страны.

Консалтинговая компания в области территориального развития Atlas ранее рассказывала, что базары Узбекистана могут встать в один ряд с мировыми рынками, представляющими собой mixed-use объекты, если удастся их модернизировать, сохранив уникальность и особую атмосферу.

На совещании также говорилось, что за рубежом для привлечения туристов широко налажена торговля золотыми изделиями.

Хотя в Узбекистане для этого созданы достаточные условия, но за последние два года было продано очень мало золотых изделий, говорится в сообщении пресс-секретаря главы государства.

Поэтому президент подчеркнул важность создания современных ювелирных комплексов в каждом регионе в 2024 году. Магазины и торговые ряды, ювелирное оборудование в них будут сдаваться в аренду с условием оплаты в рассрочку на 7 лет. Высказано предложение организовать в Узбекистане международную неделю моды «Узбекский шёлк».

Для эффективного использования туристического потенциала планируется увеличить количество гостиниц и гостевых домов.

Решено подготовить мастер-планы исторических и курортных туристических объектов (Ханабад, Байсун, Бахмал, Фариш, Ангрен и Ахангаран), выделить дополнительные средства на их инфраструктуру. Наряду с ремонтом ведущих к ним дорог на 200 млрд сумов поставлена задача разместить вдоль них пункты торговли и сервиса.

Кроме того, принято решение выделить 30 млн долларов на улучшение инфраструктуры таких туристических объектов, как Омонхона и Майданак.