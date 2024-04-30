Вновь назначенный посол Узбекистана Алишер Каюмов 30 апреля вручил верительные грамоты президенту Сингапура Тарману Шанмугаратнаму, сообщило ИА «Дунё».

Посол Узбекистана и президент Сингапура обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Как отмечается в сообщении, оно обрело «особую динамику после состоявшихся в 2023 году взаимных визитов на высшем уровне».

Подчёркнута растущая привлекательность Узбекистана для международного бизнеса, в том числе сингапурского. «Свидетельством тому является участие делегации парламента Сингапура во главе со спикером и в составе представителей более 25 сингапурских компаний в предстоящем Ташкентском международном инвестиционном форуме», — отмечается в сообщении.

В завершение беседы президент Сингапура выразил готовность содействовать усилиям по укреплению и развитию двусторонних отношений, а также передал наилучшие пожелания руководству и народу Узбекистана.

Напомним, Алишер Каюмов прибыл в Сингапур в середине марта. Он сменил в Сингапуре Кахрамона Шакирова, который был аккредитован в качестве посла Узбекистана в Сингапуре (2018−2024) и по совместительству в Австралии (2022−2024) с резиденцией в Сингапуре.