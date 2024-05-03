В Зангиатинском районе Ташкентской области в ходе оперативного мероприятия 29 апреля был задержан мужчина, пытавшийся продать 260 га земли, предназначенной для зерноводства и животноводства, в Юкоричирчикском районе за 400 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

39-летнего директора предприятия «Чирчик шагал саралаш» задержали при получении аванса в размере 40 тысяч долларов. Сообщается, что он обещал оформить нужные документы через знакомых, работающих в органах кадастра.

В отношении подозреваемого Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре возбудил уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере) и пункту «а» части 3 статьи 211 (дача взятки в особо крупном размере) через статью 21 (умышленное преступление) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.