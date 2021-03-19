К утверждён хокимом Ташкентской области на внеочередной сессии областного кенгаша народных депутатов. В мероприятие также принимает участие президент Шавкат Мирзиёев, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Даврон Хидоятов (справа) сопровождает президента в махалле «Ифтихор» в Чирчике. Шухрат Латипов / «Газета.uz».

«Я хорошо знаю Хидоятова, он много работал рядом со мной. Я отправлял его в Самарканд, он также поработал руководителем в Москве [председателем правления «Азия-Инвест Банка"], был министром (главой Госкомконкуренции — ред.). Я его вызвал и предложил должность хокима Чиланзарского района. Он застеснялся и покраснел: «Как я буду хоким, я же министр?». Я сказал, что он станет хокимом, будет ходить пешком и спуститься вниз к народу. Да, ему было сложно, но он увидел жизнь. На первой встрече после назначения хокимом он сказал: «Шавкат Миромонович, живя в Ташкенте, я не знал, не представлял, что есть такие проблемы в Ташкенте», — рассказал президент.

Шавкат Мирзиёев отметил «активность, образованность, работу над собой» Даврона Хидоятова. По его словам, он один из руководителей, соответствующих нынешнему времени.

«Если бы у меня было по 4−5 таких руководителей в каждой области, то у нас всё было бы хорошо. К сожалению, нет», — сказал он.

Президент заявил, что готов рассмотреть других кандидатов на пост хокима, которые предложат депутаты.

«Если нет, то предлагаю кандидата Даврона Абдулпаттаховича Хидоятова… Конечно, он пока не готов к Ташкентской области. Я с ним долго беседовал, он сказал: „Мне будет сложно, Шавкат Миромонович, будет тяжело“. Я сказал, что знаю. Но если бы это была область, специализирующуюся на сельском хозяйстве как три года назад, я бы тебя не отправил. Сейчас она не специализируется на сельском хозяйстве. Здесь должна быть промышленность. Хлопок — это тоже своего рода промышленность. Оказывается же можно создать столько текстильных комбинатов, обеспечить занятость стольких людей», — заявил глава государства.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что Ташкентской области будет выделено 119 трлн сумов на улучшение инфраструктуры и образование. «Живые деньги, привозим в валюте. Я говорю: либо сейчас, либо никогда. Если и теперь не сделаем, то люди будут недовольны», — сказал президент, обращаясь к хокиму Ташкентской области.

Депутаты одобрили кандидатуру Даврона Хидоятова на должность хокима Ташкентской области. Он пообещал, что оправдает доверие президента. Шавкат Мирзиёев заявил, что хоким должен стать примером для всех и работать над собой.

Даврон Хидоятов (1976 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (1998 год) и Банковско-финансовой академии Узбекистана (2001). Работал в системе Центрального банка Узбекистана (1996−2004), был председателем правления «Азия-Инвест Банка» (Москва, 2004−2005), исполнительным директором по финансам компании GM Uzbekistan (2009−2012), генеральным директором СП MAN Auto-Uzbekistan (2012−2014), председателем Государственного комитета Узбекистана по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции (Госкомконкуренции, 2014−2017).

Он также работал хокимом Чиланзарского района Ташкента (2017−2018), первым заместителем хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций (2018−2021). С конца января исполнял обязанности хокима Ташкентской области после того, как прежний руководитель региона Рустам Холматов был освобождён от должности и назначен председателем Республиканского совета профсоюза работников агропромышленного комплекса.