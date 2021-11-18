Даврон Абдулпаттахович Хидоятов освобождён от должности хокима Ташкентской области. Он займёт должность хокима Чирчика, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

В четверг бывший хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев занял должность и. о. хокима Ташкентской области. Это третий хоким этого региона менее чем за год (после Даврона Хидоятова и Рустама Холматова).

Даврон Хидоятов возглавлял Ташкентскую область с января (до марта — с приставкой «и. о.»), до этого он был первым заместителем хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций.

Когда его утверждали на должность хокима Ташкентской области в марте, президент Шавкат Мирзиёев отмечал «активность, образованность, работу над собой» нового руководителя, который «соответствуют нынешнему времени».

Даврон Хидоятов (1976 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (1998 год) и Банковско-финансовой академии Узбекистана (2001). Работал в системе Центрального банка Узбекистана (1996−2004), был председателем правления «Азия-Инвест Банка» (Москва, 2004−2005), исполнительным директором по финансам компании GM Uzbekistan (2009−2012), генеральным директором СП MAN Auto-Uzbekistan (2012−2014), председателем Государственного комитета Узбекистана по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции (Госкомконкуренции, 2014−2017).

Он также работал хокимом Чиланзарского района Ташкента (2017−2018), первым заместителем хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций (2018−2021).

Чирчик с февраля 2020 года возглавляет Санжар Юсупов.