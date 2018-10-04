Шерзод Рафатович Хаджизадаев назначен первым заместителем хокима Ташкента по вопросам экономики и предпринимательства. Об этом стало известно на собрании под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе городской администрации.





До назначения Шерзод Хаджизадаев (1973 г. р.) работал заместителем председателя Центрального банка. В 1996 году окончил Ташкентский государственный экономический университет, а в 2001 году — Банковско-финансовую академию по направлению банковское дело. Начал трудовую деятельность в банковской системе в 1996 году с должности рядового специалиста в Национальном банке внешнеэкономической деятельности и дорос до начальника отдела. Работал заместителем председателя правления банка «Асака», возглавлял Главное управление Центрального банка по Ташкенту, а также был председателем правления частного акционерного банка «Трастбанк».

Ранее на этом посту с мая этого года работал Кахрамон Турсунович Арипов.

В 2006—2008 гг. он занимал пост заместителя председателя правления акционерного коммерческого банка «Асака». В 2008—2010 годы возглавлял Главное управление Центрального банка по Ташкенту. 2010−2017 годы был председателем правления частного акционерного банка «Трастбанк».

Фото: facebook.com/pg/chilonzorhokimligi

Даврон Абдулпаттахович Хидоятов (1976 г. р.) назначен первым заместителем хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций. Эта должность была введена указа президента от 17 августа «О правовом эксперименте по внедрению особого порядка управления в городе Ташкенте».

Он является выпускником Ташкентского государственного экономического университета (1998 год) и Банковско-финансовой академии Узбекистана (2001). В 1996—2004 годах работал в системе Центрального банка Узбекистана, в 2004—2005 годах был председателем правления «Азия-Инвест Банка» (Москва). С 2009 по 2012 год работал исполнительным директором по финансам компании GM Uzbekistan, с 2012 по 2014 год — генеральным директором СП MAN Auto-Uzbekistan.

С апреля 2017 года по сегодняшний день работал на посту и. о. хокима Чиланзарского района.





В рамках собрания на должность Хаёт Илясович Иногамов (1986 г. р.) был утвержден в должности заместителя хокима — начальника Управления по эксплуатации каналов и благоустройству прилегающих к ним территорий города Ташкента.

До назначения Хаёт Иногамов работал первым заместителем директора Дирекции по строительству Международного делового центра Tashkent City при Кабинете Министров Узбекистана. Окончил Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог в 2008 году.