Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев на совещании 17 июля подверг критике ситуацию со строительством домов в области, сообщила пресс-служба администрации региона.

По проекту строительства жилых комплексов «Новый Узбекистан» в Ташкентской области планируется построить 59 домов с 3088 квартирами в Чирчике, Алмалыке и Нурафшане, но проекты отстают от графика, а процесс продажи домов непрозрачен, заявил хоким.

Он отметил, что в махалле «Ифтихор» в Чирчике пять подрядных организаций выполнили строительные работы в 20 домах.

«[Работы выполнены] на 49%. Я сам лично съездил в эти дома. Это не стройплощадка, а обезьянник какой-то. Никто не был там, ни хоким, ни руководители секторов, никто», — сказал Зойир Мирзаев.

Хоким области обратился по связи к хокиму Чирчика Даврону Хидоятову, но он отсутствовал, поэтому вместо него ответил его заместитель, которого глава области сразу перебил и поручил уволить замхокима Чирчика по вопросам строительства.

«Молчи. Когда придёт твой хоким, можешь говорить. Если не придёт, можешь выключить… Все вы бессовестные… У всех ноги оторвались от земли. Руководители четырёх секторов, я всё ещё помню поручения, которые я дал прокурору. Почему строители играют в игры?» — сказал он.

Даврон Хидоятов (архив). Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Хоким области заявил, что при продаже домов в Чирчике действует коррупционная схема.

«Берут „шапки“ и откаты, два человека управляют [всем этим]. Вы не хотите открывать [дело], ждёте, когда из области откроют. В Чирчике люди потеряли доверие, что можно купить жильё напрямую. Нет спроса со строительных организаций. Господин хоким [Даврон Хидоятов] привёл меня к дому, который якобы готов на 85−90%, а на самом деле не готов даже на 50%. Когда поднялись на пятый этаж в первый раз, господин Даврон Хидоятов потерял дар речи, не смог обмануть, не прошли его слова», — сказал Зойир Мирзаев.

Глава области назвал руководителей, ответственных за обеспечение населения жильём, «бессовестными». «Чем вы ещё заняты в Чирчике? Какие ещё работы есть? Всё же происходит за счёт государственных средств. Никто из вас не проявляет инициативу, не вводит новшества, никто не привлекает спонсоров… Абсолютно недоволен руководителями четырёх секторов Чирчика», — подчеркнул хоким.

Президент Шавкат Мирзиёев объявил о строительстве по всей стране жилых массивов «Новый Узбекистан» в ноябре 2021 года. За пять лет планировалось строительство более 250 тысяч квартир.