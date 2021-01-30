Указом президента Узбекистана Даврон Абдулпаттахович Хидоятов назначен исполняющим обязанности хокима Ташкентской области.
Даврон Хидоятов (1976 г. р.) является выпускником Ташкентского государственного экономического университета (1998) и Банковско-финансовой академии Узбекистана (2001).
С октября 2018 года занимал должность первого заместителя хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций.
Другим указом главы государства Рустам Курбонназарович Холматов освобождён от должности хокима Ташкентской области. Он возглавлял область с 2019 года.
На днях президент объявлял, что в ближайшее время освободит от должности одного хокима и одного министра, не называя их имён.
В середине января сменился хоким Нурафшана, административного центра Ташкентской области, который планировалось превратить в первый «умный» город страны. Хокимом стал бывший министр ЖКО Музаффар Салиев.
Кондюкова Марина Викторовна
Поздравляю! Дорогой, пожалуйста приведите в порядок улицы Газалкента, особенно Туркистон — с одной стороны сделали бетонный тротуар, который уже и трескается и крошится, а с другой стороны нет! Всё бредят сносами, хотя спокойно можно сделать просто одностороннее движение! Кроме этого большая просьба привести в порядок чинары — слишком высокие, снизу голые стволы, ну оно и понятно, провода, фонари и т.д., но наверху слишком высокие, на участках и перед домами ничего не растёт. Кроме этого слишком много птиц, идёшь по тротуару, а на тебя “обещания денег“ валятся с неба. А зимой ветки леденеют и потом осадки в виде сосулек сыпятся на головы пешеходов. Примите меры наконец!
Valijon Umurzakov
Можно подумать, что за время его деятельности в столице с архитектурой всё было в порядке, строительство проводилось строго с соблюдением архитектурных норм, в капитальном строительстве не было жертв, в строительстве метро например, а коммуникации до того развиты, что было потопов в переходах и дорогах, не прорывались трубы горячей воды и не обрушалась дорога