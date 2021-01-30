Указом президента Узбекистана Даврон Абдулпаттахович Хидоятов назначен исполняющим обязанности хокима Ташкентской области.

Даврон Хидоятов (1976 г. р.) является выпускником Ташкентского государственного экономического университета (1998) и Банковско-финансовой академии Узбекистана (2001).

С октября 2018 года занимал должность первого заместителя хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций.

Другим указом главы государства Рустам Курбонназарович Холматов освобождён от должности хокима Ташкентской области. Он возглавлял область с 2019 года.

На днях президент объявлял, что в ближайшее время освободит от должности одного хокима и одного министра, не называя их имён.

В середине января сменился хоким Нурафшана, административного центра Ташкентской области, который планировалось превратить в первый «умный» город страны. Хокимом стал бывший министр ЖКО Музаффар Салиев.