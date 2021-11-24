Президент Шавкат Мирзиёев 23 ноября посетил махаллю «Олима Хужаева» в Шайхантахурском районе Ташкента. Здесь планируется провести реновацию двухэтажных домов, возведенных в 1959—1962-е годы, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев и Мухтарам Бекназарова. Фото: пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев обсудил проект реновации с жительницей одного из домов Мухтарам Бекназаровой, которая оказалась мамой певицы Севары Назархан. По его словам, он получил письмо с недовольством жителей, которые отмечали сырость в домах и просили улучшить условия проживания.





Мухтара Бекназарова сообщила, что эти дома были построены греками. Она проживает здесь уже 25 лет, а зданиям уже почти 65 лет.

«Срок [эксплуатации] уже прошёл», — сказал президент. Жительница согласилась, но отметила, что ей нравится здесь жить.

«Так как срок [эксплуатации] прошёл, срок материалов тоже истёк. Завтра, не дай бог, катастрофа… С учётом сырости и заболеваний, мы планируем построить красивые многоэтажные дома, даже с увеличением вам площади [квартиры], переселить вас туда и снести эти [дома]», — поделился планами Шавкат Мирзиёев.

Примерная территория, где планируется возвести новый массив. Фото: Яндекс.Карты.

Первый заместитель министра строительства Даврон Одилов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что сейчас на территории находятся 42 двухэтажных дома с 568 квартирами. Новый массив планируется разместить на площади 10,5 га. Жители старых домов получат квартиры в новостройках.

«Например, вместо однокомнатной квартиры в 29 кв. м в текущем доме они получат однокомнатную [квартиру площадью] 33, 34, 35 кв. м, вместо старой двухкомнатной квартиры в 42 кв. м — новая двухкомнатная квартира до 50 кв. м, вместо трёхкомнатной 47, 50, 54 кв. м будет предоставлена новая трёхкомнатная квартира до 60 кв. м. Это значит, что площадь квартир жителей будет увеличена на 5−10%», — заявил он.





По его словам, на первом этапе планируется начать строительство новостроек на территории Шайхантохурского районного электроснабжающего предприятия и других предприятий, которые будут переведены в другие места.

«Мы сначала воспользуемся территорией этих предприятий, проведём строительно-монтажные работы, построим первые многоэтажные здания, а затем переселим жителей в эти дома. Такое поручение мы получили [от президента]», — сказал первый замминистра.

Согласно презентации, общая площадь строительства составит 267,6 тысяч кв. м. Площадь зелёной зоны составит 7,85 га. На территории нового массива намечено построить 9-, 12- и 16-этажные здания.





Стоимость проекта оценивается в 1 трлн сумов, объём поступлений в бюджет — 200 млрд сумов. В новостройках будет 2320 квартир, 568 из них получат жители старых домов.

Кроме того, планируется построить новое здание школы на 660 мест, парковку на 1380 мест и расширить вместимость детского сада до 180 мест.

Ожидается создание 400 новых рабочих мест, 2000 — в ходе строительства.

В мае Шавкат Мирзиёев поручил до конца года в ряде регионов построить новостройки по программе реновации 212 двухэтажек, непригодных для жилья. Ещё 456 аварийных домов планируется отремонтировать. Создаётся специальный фонд при МинЖКО для финансирования ремонтных работ в многоэтажных домах.