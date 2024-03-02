В Бешарыкском районе Ферганской области 1 марта от отравления угарным газом скончалась семья из трёх человек, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По данным ведомства, в доме на улице Ободон обнаружены тела 51-летнего мужчины и двух его детей — 12-летней дочери и 11-летнего сына.

В ходе проверки установлено, что в квартире, где проживала, использовалась нестандартная самодельная отопительная печь.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В середине декабря в Чимбайском районе Каракалпакстана в результате отравления угарным газом скончались пятеро членов одной семьи. Ещё два человека были госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии. В этот же день сообщалось о смерти в результате отравления угарным газом в Янги-Наманганском районе четырёх членов одной семьи. В конце октября в Акдарьинском районе Самаркандской области от отравления угарным газом скончалась семья из трёх человек.

Также сообщалось об отравлении угарным газом шести членов семьи в Маргилане, пятерых человек — в Байсуне.

«Газета.uz» писала, что инициативная группа граждан уже более трёх лет получает отказы в регистрации Узбекского общества борьбы с угарным газом. Наш колумнист Дильмурад Юсупов изучил все 12 отказных писем органов юстиции.