15 декабря около полудня в махалле «Кенес» в Чимбайском районе Каракалпакстана жители обнаружили своих соседей — семью из семи человек — в бессознательном состоянии и вызвали скорую помощь. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Прибывшие на место врачи зафиксировали смерть пяти человек — 1957, 1961, 1986, 2008 и 2011 годов рождения. Двое других членов семьи — 1995 и 2000 г .р. — находились в крайне тяжёлом состоянии и были госпитализированы.

У всех из них выявлены признаки отравления угарным газом от отопительного котла в доме. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

На днях сообщалось о смерти в результате отравления угарным газом в Янги-Наманганском районе четырё членов одной семьи. В конце октября в Акдарьинском районе Самаркандской области от отравления угарным газом скончалась семья из трёх человек.

«Газета.uz» писала, что инициативная группа граждан уже более трёх лет получает отказы в регистрации Узбекского общества борьбы с угарным газом. Наш колумнист Дильмурад Юсупов изучил все 12 отказных писем органов юстиции.