В городе Маргилан Ферганской области от отравления угарным газом скончались шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана в ответ на запрос «Газеты.uz».

По данным ведомства, супруги Н.М. (1967 года рождения) и З. М. (1970), их дочь Д. И. (1994), а также внуки М. Ж. (2017), С. М. (2019) и М. Ж. (2021) скончались днём 26 января в квартире многоэтажного дома в махалле «Ватан».

Изучение показало, что дымоход котла отопления был выведен наружу «в нестандартном положении», в результате из-за нагрева отсоединился полиэтиленовый дымоход. В помещении накапливался угарный газ, который предположительно стал причиной отравления.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти погибших стало острое отравление угарным газом и острая сердечно-дыхательная недостаточность.

Ведётся доследственная проверка.

В середине декабря в Чимбайском районе Каракалпакстана в результате отравления угарным газом скончались пятеро членов одной семьи. Ещё два человека были госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии.

В этот же день сообщалось о смерти в результате отравления угарным газом в Янги-Наманганском районе четырёх членов одной семьи. В конце октября в Акдарьинском районе Самаркандской области от отравления угарным газом скончалась семья из трёх человек.

«Газета.uz» писала, что инициативная группа граждан уже более трёх лет получает отказы в регистрации Узбекского общества борьбы с угарным газом. Наш колумнист Дильмурад Юсупов изучил все 12 отказных писем органов юстиции.