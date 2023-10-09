Близится зима — тяжёлое время, когда в СМИ и социальных сетях начнут регулярно освещать информацию о погибших и пострадавших от отправления угарным газом.

В прошлую аномальную зиму мы снова слышали о таких трагических событиях: в Каттакургане скончались молодожёны, отравившись газом во время сна, в Касбийском районе погибли супружеская пара и их дети 3 и 5 лет, в Намангане были госпитализированы два мальчика 8 и 3 лет, один из них скончался, в Бувайдинском районе Ферганской области скончалась молодая пара через 3 дня после свадьбы, в Чиназском районе Ташкентской области погибла молодая семья с 3-месячным ребёнком, семья из пяти человек включая троих несовершеннолетних детей, скончалась в Джандарском районе Бухарской области.

Выше приведены только несколько случаев отравления угарным газом в разных регионах Узбекистана в период с декабря 2022 года по январь 2023-го. Согласно последним данным, с начала 2020 года по конец мая 2022 года (за неполные 2,5 года) в стране было официально зарегистрировано 428 случаев отравления угарным газом, в результате которых погибли 366 человек и 307 получили повреждения разной степени тяжести. А сколько таких смертельных случаев остаётся вне государственной статистики?

В 2022 году Сенат выявил ряд проблем и недостатков в данной сфере, в частности, говорилось о низкой культуре безопасности при использовании природного и сжиженного газа и альтернативных видов топлива жителями.

По словам одного из членов инициативной группы Узбекского общества борьбы с угарным газом (Узбекистон ис газига карши кураш жамияти) Михаила Урсаки, этому вопросу в последнее время не уделяется должного внимания. По всей стране наблюдается нехватка специалистов по дымоходам и печников, которые могли бы своевременно проверять и проводить технический осмотр вентиляционных каналов и газораспределительных установок. Особенно актуальна проблема в сельской местности, где топят твёрдым топливом, углём, кизяком и т. д. Но для чистки дымоходов или стройки печей надлежащего качества нет специалистов. Крайне важно проведение регулярных общественных кампаний, агитации и пропаганды противопожарных мероприятий среди населения, чтобы сохранить жизнь людей и их имущество.

Такую общественную работу во многих странах СНГ успешно выполняют неправительственные некоммерческие организации. Например, в России с 1892 года функционирует Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО), которое имеет добровольные пожарные общества в регионах страны.

Аналогичные общественные объединения существуют многие годы во многих республиках постсоветского пространства. До официальной регистрации подобных объединений в конце 1980-х годов подобные группы инициативных граждан называли «трубочистами».

Сам закон Республики Узбекистан «О пожарной безопасности» в статье 32 даёт определение добровольной пожарной охраны — «формы участия граждан и общественных объединений в обеспечении мер пожарной безопасности, тушении пожаров в организациях, населённых пунктах и на иных территориях». Почему же в Узбекистане уже три года органы юстиции не регистрируют подобную самоинициативную организацию?

Как указано в уставе Узбекского общества борьбы с угарным газом, целью общественного объединения является защита жизни и здоровья граждан от воздействия угарного газа при использовании твёрдого топлива и природного газа для отопления помещений.

Своими задачи это незарегистрированное общество считает: обучение населения правильной эксплуатации дымоходов и вентиляционных каналов при использовании природного газа и твёрдого топлива; содействие госорганам в обеспечении безопасности от отравления угарным газом, возникновения бытовых пожаров в секторах бытового обслуживания, школах, дошкольных учреждениях, учебных заведениях и сельских населённых пунктах путём привлечения широких слоёв населения в проведении массовых общественных мероприятий по профилактике и предупреждению случаев отравления угарным газом и возникновению бытовых пожаров и другие.

Три года и 12 отказов в регистрации

В течение трёх лет, начиная с 9 ноября 2020 года — даты первой подачи учредительных документов в Министерство юстиции — Узбекское общество борьбы с угарным газом получило 12 отказов в регистрации ННО. Членами этого общества являются специалисты, которые занимались вопросами противопожарной безопасности в течение долгих лет и имеют большой опыт в данной сфере.

12 октября 2020 года был проведён курултай общества, на котором единогласно был принят и утверждён устав, а также избраны руководящие органы организации. Как и в случаях с другими ННО, о которых мы писали, при каждом новом отказе регистрирующий орган указывает на новые и новые ошибки в учредительных документах, создавая при этом искусственные препятствия и бюрократические препоны для регистрации ННО.

Хронология и причина отказов в регистрации ННО «Узбекское общество борьбы с угарным газом»



№ отказа Дата отказа и № отказного письма Причины отказа в регистрации ННО 1 9 ноября 2020 г. №9/12−16/256 В протоколе курултая представленной организации не содержатся сведения о создании отдельных подразделений (представительств и филиалов) организации, а сведения об инициаторах не в полной мере соответствуют требованиям закона «О негосударственных некоммерческих организациях» и Положения о порядке государственной регистрации негосударственных некоммерческих организаций, указанного в постановлении Кабинета Министров от 10 марта 2014 года №57. 2 1 марта 2021 г. 9/12−16/30 Представленный Устав не предусматривает порядок прекращения деятельности организации согласно пункту 9 статьи 10 закона «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан». К заявлению о государственной регистрации организации не был приложен документ, подтверждающий наличие недвижимого имущества, предназначенного для использования в качестве ее почтового адреса, или права пользования им согласно пункту 13 Положения о порядке государственной регистрации негосударственных некоммерческих организаций 3 14 апреля 2021 г. №9/6−16/66 Хотя государственная пошлина в размере 735 000 сумов должна быть уплачена организацией, госпошлина в этом размере не была уплачена за государственную регистрацию организации. Статья 53 Гражданского кодекса предусматривает, что ликвидация юридического лица влечёт прекращение его прав и обязанностей без перехода к другому лицу в порядке правопреемства. 2 октября 2019 года Верховный суд Республики Узбекистан принял решение о ликвидации Противопожарного общества Узбекистана. Однако в пункте 1.18 представленного Устава указано, что Организация является правопреемником Противопожарного общества Узбекистана. 4 21 мая 2021 г. № 9/6−16/110 В протоколе учредительного Курултая о создании представленной Организации не образована контрольно-ревизионная комиссия. 5 5 июля 2021 г. № 9/6−16/149 В протоколе учредительного съезда о создании представленной Организации контрольно-ревизионная комиссия не образована. Не устранены недочёты указанные в предыдущем письме Министерства юстиции от 21 мая 2021 г. № 9/6−16/110 6 27 сентября 2021 г. № 9/6−16/247 Сведения о создании организации в протоколе заседания учредительного Курултая о создании организации не указаны. Представленный Устав определяет правила, связанные с поставлением на учёт отдельных подразделений организаций, что не соответствует требованиям пункта 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 3 марта 2021 года № ПК-5012 «О дополнительных мерах по государственной поддержке негосударственных некоммерческих организаций, обеспечению свободы их деятельности, защиты прав и законных интересов». 7 13 декабря 2021 г. № 9/6−16/316 В протоколе учредительного Курултая о создании представленной Организации не образована контрольно-ревизионная комиссия. Сведения о создании организации в протоколе заседания учредительного Курултая о создании организации не указаны. Не устранены недочёты, указанные в предыдущих письмах Министерства юстиции от 5 июля 2021 г. № 9/6−16/149 и 16 сентября 2021 г. № 9/6−16/247. 8 4 марта 2022 г. № 9/16−16/35 В протоколе учредительного Курулатя о создании представленной Организации Президиум Центрального Совета не был сформирован. 9 13 июня 2022 г. № 21/6−16/158 Президиум Центрального совета организации образовывался не решением учредительного Курулатая об учреждении организации, а решением заседания Кенгаша. 10 31 августа 2022 г. № 21/6−16/253 В пункте 3.6 представленного устава избирается председатель президиума Центрального Кенгаша организации, в пункте 6.7 Председатель Президиума избирается Курултаем, а после пункта 6.12 — указаны полномочия Президиума Центрального Кенгаша. Однако на заседании Курултая Организации 26 июля 2022 года этот орган не был сформирован, а Председатель Президиума не был избран. 11 29 декабря 2022 г. № 21/6−16/369 Однако на заседании Курултая Организации 26 июля 2022 года этот орган не был сформирован, а Председатель Президиума не был избран. Кроме того, в уставе не указана структура Организации, полностью не указаны полномочия, порядок формирования, сроки полномочий Президиума и Председателя Президиума Центрального Кенгаша. Не устранены недочёты, указанные в предыдущем письме Министерства юстиции от 31 августа 2022 года № 1/6−16/253. 12 2 мая 2023 г. №21/6−16/104 В пункте 3.6 представленного устава избирается председатель президиума Центрального Кенгаша организации, в пункте 6.7 Председатель Президиума избирается Курултаем, а после пункта 6.12 — указаны полномочия Президиума Центрального Кенгаша. Однако на заседании Курултая Организации 26 июля 2022 года этот орган не был сформирован, а Председатель Президиума не был избран. Не устранены недочёты, указанные в письме Министерства юстиции от 31 августа 2022 г. № 21/6−16/253. 13 2 августа 2023 г. Ожидается ответ Министерства юстиции

«Это издевательство над нами, это почти 2000 человек по республике, которые ждут рабочие места. Люди продолжают погибать от угарного газа целыми семьями. МЧС просит нашего участия в этой работе, но наши люди не могут делать эту работу, пока общество не будет зарегистрировано в соответствии с законом. Наш устав, протокол и учредительные документы полностью соответствуют требованиям закона об ННО и постановления Кабмина №57 от 10 марта 2014 года. Двенадцать отказов — это простое нежелание нас регистрировать и полная бюрократия», — говорит Михаил Урсаки.

Члены инициативной группы утверждают, что в уставе чётко указаны полномочия президиума, его председателя. Обозначено, что основным руководящим органом общества является центральный совет (кенгаш), члены которого избираются на курултае открытым голосованием большинством голосов. Председатель центрального совета также избирается на курултае открытым голосованием и также большинством голосов. В уставе также указано, что президиум центрального совета избирается на заседание центрального совета членами совета, а не членами курултая, а председатель президиума центрального совета избирается членами совета, так как президиум является рабочим органом общества, который выполняет указания и постановления центрального совета. Заседания центрального совета проводятся два раза в год, а заседания президиума центрального совета — раз в квартал, и все его решения утверждаются центральным советом. Таким образом, президиум является не руководящим органом, а исполнительным.

Интересен факт, что в своём третьем отказе Минюст ссылается на решение о ликвидации Противопожарного общества Узбекистана Верховным судом. Однако в открытом реестре зарегистрированных ННО данная организация до сих по фигурирует в списке со всеми своими подразделениями по республике. Если даже данная организация была ликвидирована, согласно статье 39 обновлённой Конституции Узбекистана, граждане «имеют право объединяться в профессиональные союзы, политические партии и другие общественные объединения, участвовать в массовых движениях».

Скришот портала ННО (e-ngo.uz) по состоянию на 7 октября 2023 года.

Нарушение требований закона об административных процедурах

Создаётся обоснованное впечатление, что волокита в регистрации ННО рассчитана на то, чтобы независимые самоинициативные группы граждан отказались от своих намерений создать общественную организацию. Обременительные процедуры регистрации ННО на примере Узбекского общества борьбы с угарным газом грубо нарушают требования закона «Об административных процедурах» (ЗАП). При повторном рассмотрении учредительных документов не должно допускаться приведение со стороны административного органа причин отказа, ранее не изложенных в письменной форме заявителю.

При рассмотрении учредительных документов Узбекского общества борьбы с угарным газом, согласно статье 45 ЗАП, если в документах найдены ошибки, Минюст в качестве административного органа должен предоставить возможность заявителю устранить ошибки, установив для этого срок не менее 5 рабочих дней, если иное не предусмотрено законодательством.

ЗАП имеет прямое отношение к решениям Минюста и его подразделений в части регистрационных процедур ННО. В связи с этим необходим пересмотр устаревшего Положения о порядке государственной регистрации негосударственных некоммерческих организаций, указанного в постановлении Кабинета Министров от 10 марта 2014 года №57, чтобы порядок регистрации ННО соответствовал принципам и требованиям ЗАП.

В указе президента от 4 мая 2018 года уже упоминалось, что «нормы законодательства, регулирующие процедуры регистрации негосударственных некоммерческих организаций, порядок их деятельности, предусматривают излишние бюрократические требования и препоны, являются устаревшими и не отвечают современным требованиям». Однако до сих пор Министерство юстиции и соответствующие госорганы не предприняли необходимых мер для устранения данных бюрократических препон в процедурах регистрации ННО, а существующий порядок в данной сфере уже давно не отвечает требованиям настоящего времени — развития независимого и сильного гражданского общества в Узбекистане.

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