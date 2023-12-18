В ночь с 15 на 16 декабря четыре члена семьи скончались от отравления угарным газом в Янги-Наманганском районе Наманганской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

М. Мухиддинов (1975 года рождения), его супруга К. Казакова (1982), их дети М. Махамадхужаева (2004) и несовершеннолетняя Х. Махаммадова (2009) проживали в махалле «Беруний».

Стало известно, что члены семьи подключили через газовую плиту резиновым шлангом заводскую иранскую печку, из которой произошла утечка угарного газа.

Для установления причины смерти членов семьи назначены судебно-медицинская и другие соответствующие экспертизы.

Районная прокуратура проводит доследственные действия.