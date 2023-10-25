В Акдарьинском районе Самаркандской области от отравления угарным газом скончалась семья из трёх человек, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

По данным ведомства, тела погибших без телесных повреждений были найдены 15 октября примерно в 18:30 в махалле «Тараккиет». Скончалась 53-летняя Л. А. и её внуки — 9-летняя С. У. и 3-летний А. А.

Причиной смерти семьи называется утечка угарного газа из самодельной печи. Сотрудник районного управления газоснабжения Абдулла Кубаев в интервью программе «Миллар» отметил, что они уже несколько раз приходили для проверки труб, но дома все время никого не было.

По данному факту районное ОВД возбудило уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 259 (нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса.

Ранее колумнист «Газеты.uz» Дильмурад Юсупов писал, что инициативная группа граждан более трёх лет получает отказы в регистрации республиканской ННО «Узбекистон ис газига карши кураш жамияти» («Узбекское общество борьбы с угарным газом»).