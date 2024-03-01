Обсерватория культурного наследия Alerte Héritage призвала остановить «массированный» снос зданий и объектов в центре Бухары для строительства этнографического туристического центра «Бокий Бухоро» («Вечная Бухара») и обнародовать дальнейшие планы властей для их обсуждения с общественностью.

«Газета.uz» писала, что для реализации проекта стоимостью 470 млн долларов был начат снос спортивного комплекса «Бухара арена» и футбольного стадиона, которые были построены в 2002 году.

Также сносится здание хокимията города Бухары. Alerte Héritage выражала беспокойство по поводу сноса объекта, который был построен в 1970-м году (согласно данным бухарского архитектора Зоиршо Клычева) и «до последней реконструкции являлся выразительным памятником советского модернизма».

Ранее сообщалось о возможном сносе здания хокимията Бухарской области, возведённого во второй половине 1980-х по проекту архитектора Ричарда Блезэ. Alerte Héritage призывала сохранить это здание, которое «остаётся одним из немногих сохранившихся произведений зодчего, причём, судя по наружной отделке, в аутентичном для времени постройки виде».

«В массированном сносе на территории буферной охранной зоны Всемирного наследия ЮНЕСКО шокирует многое», — отмечает в очередном заявлении архитектурная организация.

Во-первых, снос начался до согласования плана работ с ЮНЕСКО. «Это означает, что разрушение существующих сооружений противозаконно и противоречит международным обязательствам, принятым на себя республикой», — говорится в заявлении.

Во-вторых, «если снос начался, он ведётся согласно какому-то проекту». «Единственный обнародованный проект катастрофичен во всех отношениях и прежде всего по замыслу», — отмечают авторы заявления.





Они поясняют: «Рядом с наиболее сохранившимся средневековым городом Средней Азии выстроена ориенталистская бутафория „под старину“. Подобные подделки могут выглядеть забавно в Лас-Вегасе или Макао. Однако бутафорский „Восток“ в визуальном соседстве с историческим ядром Бухары обречён выполнять роль пугала, отталкивающего горожан и отпугивающего туристов».

Далее в заявлении говорится: «„Само-ориентализация“ для услады внешнего взора — наследие колониальных времён. Но если „колониальные выставки“ начала ХХ века организовывались собственно колонизаторами, архитектурное шоу в Бухаре добровольно планируется авторами проекта. Резкие отзывы многих горожан в социальных сетях красноречиво свидетельствуют о неприятии такого подхода».





«Проект эклектично совмещает несовместимое, — продолжают авторы заявления. — Два „Каляна“ (башни, внешне напоминающие минарет Калян в Бухаре — ред.), служащие лифтовыми шахтами „Шератона“, — пожалуй, апофеоз архитектурной халтуры, но ими нелепости не ограничиваются. „Этно-город“ соседствует здесь с рубленными коробками отелей, неосталинистские аркады с „модернистским“ стадионом», крикливые малые формы в духе «кооперативных кафе» 1990-х — с регулярным «европейским» парком. Есть ощущение, что проект выполняли студенты третьего курса, уже умеющие производить 3Д-визуализации, но пока беспомощные как художники".





Наконец, на обнародованном плане нет здания областного хокимията, обращает внимание Alerte Héritage. «Нет никакого смысла сохранять выдающиеся модернистские сооружения в Ташкенте и разрушать не менее ценные памятники в Бухаре. Политика государства в отношении наследия должна быть последовательной!» — подчёркивается в заявлении.

Организация обратилась к ЮНЕСКО, в чьём ведении находятся объекты Всемирного наследия, и правительству Узбекистана, отвечающему за сохранность культурного достояния страны, а также всем заинтересованным институциям и лицам: «Снос должен быть остановлен, а дальнейшие планы — скорейшим образом обсуждены и предоставлены общественности».

Напомним, Alerte Héritage выражала беспокойство планами строительства туристического центра в январе 2023 года. Тогда проект приостановили после недовольства горожан. Хокимият области заявлял, что окончательное решение по проекту будет принято после получения заключения ЮНЕСКО. Однако в конце января текущего года власти области вновь заявили о планах строительства центра.

В феврале, после обнародования планов строительства, обсерватория выступила с очередным заявлением. В нём говорится, что любая реконструкция квартала, включённого в буферную охранную зону ЮНЕСКО и включающего здание областного хокимията, «должна включать [сохранение этого здания] и уважительный учёт в проработке окружающих строений».