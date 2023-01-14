Обсерватория культурного наследия Alerte Héritage прокомментировала планы властей Узбекистана построить туристический центр в центре Бухары за счёт сноса десятков зданий.

«Новый масштабный проект, задуманный в центре Бухары, вызывает беспокойство и множество вопросов. Почему городские власти не обеспечили прозрачные и действенные консультации с горожанами? Почему при выборе застройщика на ответственный городской участок не был объявлен открытый тендер? Почему не было конкурса архитектурных проектов?» — задались вопросами в организации.

По мнению специалистов Alerte Héritage, «повторяемость одного и того же сценария» в различных городах Узбекистана свидетельствует о системных проблемах в сферах строительства и охраны культурного наследия.

«Казалось бы, по поводу сохранения наследия волноваться не следует: ведь условием властей было согласование плана с ЮНЕСКО, в чьей буферной зоне охраны находится участок строительства. Однако формального согласования здесь недостаточно. ЮНЕСКО отвечает лишь за охранные мероприятия в отношении объектов всемирного наследия. Однако на территории строительства находятся памятники архитектуры 1970−1980-х годов, которые не входят в официальные списки объектов культурного наследия и подвергаются особой опасности», — отметили в обсерватории.

Хокимият Бухары. Фото: Alerte Héritage.

В частности, речь идёт о зданиях хокимиятов города Бухары и Бухарской области. Первый был построен в 1970-м году (согласно данным бухарского архитектора Зоиршо Клычева) и «до последней реконструкции являлся выразительным памятником советского модернизма», говорится в сообщении.

«Второй, возведённый во второй половине 1980-х по проекту выдающегося архитектора Узбекистана Ричарда Блезэ, остаётся одним из немногих сохранившихся произведений зодчего, причём, судя по наружной отделке, в аутентичном для времени постройки виде. Другие произведения Блезэ либо были радикально перестроены (Госплан), либо утратили отдельные части первоначального облика (бывший Дом молодёжи, здание Издательств, и бывший Вычислительный центр)», — рассказали в организации.

Хокимият Бухарской области. Фото: Alerte Héritage.

По данным Alerte Héritage, сооружения ташкентского модернизма в последние 1,5 года были комплексно исследованы в рамках проекта международной команды архитекторов и исследователей, заказанного Фондом развития культуры и искусства Узбекистана. Эксперты выявили степень сохранности зданий, определили предмет охраны и наметили необходимые мероприятия для придания им статуса памятника культурного наследия.

Организация считает, что произведённая подготовительная работа позволяет надеяться на законодательное расширение списка ташкентских памятников, охраняемых государством, и придание зданиям должного облика в будущем в рамках намеченных реставрационно-реконструктивных практических действий.

«Однако в столицах вилоятов сегодня необходимо работать на опережение, т. к. вскоре здесь может вовсе не остаться модернистской архитектуры ХХ века. Драма сноса ташкентского Дома кино, чью уникальность осознавали все специалисты, может повториться», — говорится в сообщении.

На опубликованном плане нового комплекса оба здания бухарских хокимиятов остаются на своём месте, но «это не должно успокаивать».

«На протяжении 1990-х-2020-х годов мы были свидетелями обезображивающей перестройки многих модернистских сооружений, лишившей их качеств памятника архитектуры. Среди чувствительных утрат рубежа 2010-х и 2020-х — здания Центрального банка и МИДа в Ташкенте. В этой ситуации бухарские хокимияты рискуют обернуться глянцево-алюкобондовой или псевдоисторической пародией на себя», — отметили в обсерватории культурного наследия.

Alerte Héritage призывает городские и республиканские власти не допустить этого и обеспечить право горожан на участие в обсуждении принимаемых в городе решений. «Их голос важен и должен быть услышан», — подчеркнули в организации.

Как «Газета.uz» сообщала ранее, ради строительства туристического центра в Бухаре на 32,6 га площади могут снести десятки объектов, включая здания хокимиятов, прокуратуры, спортивную арену и других. Жители выступили против и обратились к президенту.

Министр строительства Батыр Закиров заявил, что строительство туристического центра в центре Бухары пока является проектом. При этом из его слов следует, что власти настроены реализовать проект — ведётся инвентаризация зданий, планируется согласование с ЮНЕСКО, выплата компенсаций.