Для строительства Туристического центра Бухары «будут выбраны другие подходящие земельные площади», заявил в воскресенье хокимият области.

Такое решение принято «с учётом мнений широкой общественности и граждан», говорится в сообщении.

«На сегодняшний день проект Туристического центра Бухары находится на начальной стадии. После тщательной разработки проекта будут проведены все согласования в установленном порядке», — отметили в хокимияте.

Окончательное решение будет принято после получения соответствующего заключения ЮНЕСКО, только после этого будут начаты строительные работы, заявили в областной администрации.

Полностью отказываться от проекта, судя по сообщению, не планируется.

Днём ранее на пресс-конференции в Бухаре, созванной после появления сообщений о недовольстве жителей проектом, хоким области Ботир Зарипов и министр строительства и ЖКХ Батыр Закиров обосновывали решение строить проект именно в центре города.

Говорилось, что решение одобрено протоколом правительства Узбекистана, что оно необходимо для повышения туристического потенциала города, что в Бухаре было изучено пять мест, разработаны эскизы и генеральные планы, проведены презентации и открытый конкурс среди инвесторов, «изучены мнения, предложения многочисленных зарубежных специалистов и архитекторов».