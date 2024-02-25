Проект этнографического туристического центра «Бокий Бухоро» («Вечная Бухара») на границах с исторической частью и буферной зоной Бухары оценивается в 470 млн долларов США. Это следует из постановления правительства о мерах по реализации инвестиционной программы на первый квартал 2024 года, обратила внимание «Газета.uz».

Реализация проекта планируется на 2024−2026 годы. Иностранным инвестором указана компания с неполным названием (PTE Ltd) из Сингапура. Ранее подрядчиком проекта была выбрана сингапурская Enter Engeneering PTE Ltd.

В первом квартале текущего года предусмотрено освоение инвестиций в 14,9 млн долларов.

О проекте и возражениях жителей

В начале января 2023 года жители Бухары выступили с обращением к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву из-за планов по строительству туристического центра в центре города. Заказчиком проекта называлась Enter Engineering, строившая аналогичный центр в Самарканде.

Для создания комплекса на 32,6 га площади планируется снести 29 государственных объектов, включая здания хокимиятов Бухарской области и города Бухары, областной прокуратуры, Бюро принудительного исполнения, школы №2, Бухарского государственного медицинского колледжа, колледжа культуры, стадиона «Бухара арена», ЗАГСа и другие.

Решением правительства концепцию проекта было поручено согласовать с ЮНЕСКО с учётом того, что строительные работы и реконструкция будет проводиться на границах с исторической частью и буферной зоной Бухары.

Kun.uz сообщал, что участок, выбранный для строительства туристического центра, находится в буферной зоне исторического центра Бухары, поэтому представительство ЮНЕСКО в Узбекистане проект не поддержало.

Хокимият области год назад сообщил, что с учётом мнения общественности для проекта будут выбраны другие земельные участки. В администрации также заверили, что только после получения заключения ЮНЕСКО будет принято окончательное решение и начаты строительные работы.

Однако в январе этого года стало известно, что проект будет всё-таки реализован на изначально запланированном месте. Почти все объекты, включая стадион, будут снесены. Хоким области Ботир Зарипов сообщил, что на территории 6-го микрорайона Бухары будет построен новый центральный стадион на 20 тысяч человек. Под автостоянки будет выделено 5−6 га земли.

В начале февраля в представительстве ЮНЕСКО заявили Kun.uz, что правительство ещё не получило разрешения от организации на этот проект, и призвали власти Узбекистана немедленно сообщить о проекте в буферной зоне исторического города. «Газета.uz» направила дополнительные вопросы ЮНЕСКО.

Фото: Championat.Asia.

Несмотря на это, согласно сообщениям жителей и СМИ, в Бухаре уже начался снос центрального стадиона.