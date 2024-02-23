До конца 2024 года в Ташкенте, Нукусе и всех областных центрах Узбекистана исходя из потребности будет создано минимум по одному хоспису по оказанию паллиативной помощи больным, страдающим тяжёлыми гематологическими, онкологическими и клинико-иммунологическими заболеваниями.

Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 21 февраля, которым утверждена Государственная программа по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в 2024 году.

На реализацию проектов по созданию, укреплению материально-технической базы и постоянной поддержке деятельности хосписов планируется объявлять гранты Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе.

Ответственными за создание хосписов определены председатель Совета министров Каракалпакстана, хокимы областей и Ташкента.

Напомним, в начале февраля президент подписал постановление, согласно которому в Карши в 2026 году должен открыться межрегиональный хоспис на 50 койко-мест.

В настоящее время хосписы существуют только в Самаркандской и Хорезмской областях. В Ферганской области хоспис должен начать деятельность, а в Ташкенте он ещё строится. О проблемах онкологической службы в стране, а также затягивании открытия хосписа в солице подробно писала «Газета.uz».

В 2022 году в Ташкентской области был открыт первый в стране детский хоспис Taskin.

Создание в Узбекистане современной системы реабилитационной и паллиативной помощи, а также хосписов с целью улучшение качества жизни больных с онкологическими заболеваниями было предусмотрено постановлением президента от весны 2017 года.