Европейский союз расширил санкционные списки из-за российской военной операции на Украине.
В них попал основатель холдинга USM, российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов, который финансирует строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте, поддерживает проекты по сохранению культурного наследия Узбекистана, в том числе по регенерация архитектуры модернизма. Связанные с ним российские компании приобрели долю в «Капиталбанке» и «Ахангаранцементе».
Кроме него, в списки попали:
- Игорь Сечин, глава «Роснефти»;
- Николай Токарев, глава «Транснефти»;
- Петр Авен, бизнесмен;
- Михаил Фридман, бизнесмен;
- Сергей Ролдугин, виолончелист;
- Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России;
- Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России;
- Ирек Файзулин, глава Минстроя России;
- Виталий Савельев, глава Минтранса России;
- Андрей Турчак, первый вице-спикер Совета федерации;
- Тигран Кеосаян, журналист;
- Ольга Скабеева, журналист.
- Александр Пономаренко, бизнесмен,
- Модест Колеров, журналист
- Роман Бабаян, журналист
- Антон Красовский, журналист,
- Аркадий Мамонтов, журналист,
- Сергей Пинчук, первый замкомандующего Черноморским флотом,
- Алексей Авдеев, замкомандующего Южным морским флотом,
- Рустам Мурадов, замкомандующего Южным морским флотом,
- Андрей Сычевой, командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа,
- Геннадий Тимченко, бизнесмен,
- Алексей Мордашов, бизнесмен,
- Петр Фрадков, глава Промсвязьбанка.
Также под санкции попала компания «Согаз».
27 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что Брюссель обсудит введение жестких санкций против российских олигархов. Он пообещал, что власти ЕС примут меры для выявления и заморозки активов, которыми владеют в Европе высокопоставленные российские чиновники и близкие к властям представители российской элиты, а также члены их семей и «пособники». Кроме того, ЕС намерен ограничить продажу таким лицам «золотых паспортов».
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс отмечала, что ее ведомство подготовило черный список российских олигархов, которых Лондон считает «связанными с властями России».