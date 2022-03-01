Европейский союз расширил санкционные списки из-за российской военной операции на Украине.

В них попал основатель холдинга USM, российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов, который финансирует строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте, поддерживает проекты по сохранению культурного наследия Узбекистана, в том числе по регенерация архитектуры модернизма. Связанные с ним российские компании приобрели долю в «Капиталбанке» и «Ахангаранцементе».

Кроме него, в списки попали:

Игорь Сечин, глава «Роснефти»;

Николай Токарев, глава «Транснефти»;

Петр Авен, бизнесмен;

Михаил Фридман, бизнесмен;

Сергей Ролдугин, виолончелист;

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России;

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России;

Ирек Файзулин, глава Минстроя России;

Виталий Савельев, глава Минтранса России;

Андрей Турчак, первый вице-спикер Совета федерации;

Тигран Кеосаян, журналист;

Ольга Скабеева, журналист.

Александр Пономаренко, бизнесмен,

Модест Колеров, журналист

Роман Бабаян, журналист

Антон Красовский, журналист,

Аркадий Мамонтов, журналист,

Сергей Пинчук, первый замкомандующего Черноморским флотом,

Алексей Авдеев, замкомандующего Южным морским флотом,

Рустам Мурадов, замкомандующего Южным морским флотом,

Андрей Сычевой, командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа,

Геннадий Тимченко, бизнесмен,

Алексей Мордашов, бизнесмен,

Петр Фрадков, глава Промсвязьбанка.

Также под санкции попала компания «Согаз».

27 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что Брюссель обсудит введение жестких санкций против российских олигархов. Он пообещал, что власти ЕС примут меры для выявления и заморозки активов, которыми владеют в Европе высокопоставленные российские чиновники и близкие к властям представители российской элиты, а также члены их семей и «пособники». Кроме того, ЕС намерен ограничить продажу таким лицам «золотых паспортов».

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс отмечала, что ее ведомство подготовило черный список российских олигархов, которых Лондон считает «связанными с властями России».