Европейский союз расширил санкционные списки из-за российской военной операции на Украине.

В них попал основатель холдинга USM, российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов, который финансирует строительство Центра исламской цивилизации в Ташкенте, поддерживает проекты по сохранению культурного наследия Узбекистана, в том числе по регенерация архитектуры модернизма. Связанные с ним российские компании приобрели долю в «Капиталбанке» и «Ахангаранцементе».

Кроме него, в списки попали:

  • Игорь Сечин, глава «Роснефти»;
  • Николай Токарев, глава «Транснефти»;
  • Петр Авен, бизнесмен;
  • Михаил Фридман, бизнесмен;
  • Сергей Ролдугин, виолончелист;
  • Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России;
  • Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России;
  • Ирек Файзулин, глава Минстроя России;
  • Виталий Савельев, глава Минтранса России;
  • Андрей Турчак, первый вице-спикер Совета федерации;
  • Тигран Кеосаян, журналист;
  • Ольга Скабеева, журналист.
  • Александр Пономаренко, бизнесмен,
  • Модест Колеров, журналист
  • Роман Бабаян, журналист
  • Антон Красовский, журналист,
  • Аркадий Мамонтов, журналист,
  • Сергей Пинчук, первый замкомандующего Черноморским флотом,
  • Алексей Авдеев, замкомандующего Южным морским флотом,
  • Рустам Мурадов, замкомандующего Южным морским флотом,
  • Андрей Сычевой, командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа,
  • Геннадий Тимченко, бизнесмен,
  • Алексей Мордашов, бизнесмен,
  • Петр Фрадков, глава Промсвязьбанка.

Также под санкции попала компания «Согаз».

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27 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что Брюссель обсудит введение жестких санкций против российских олигархов. Он пообещал, что власти ЕС примут меры для выявления и заморозки активов, которыми владеют в Европе высокопоставленные российские чиновники и близкие к властям представители российской элиты, а также члены их семей и «пособники». Кроме того, ЕС намерен ограничить продажу таким лицам «золотых паспортов».

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс отмечала, что ее ведомство подготовило черный список российских олигархов, которых Лондон считает «связанными с властями России».