Министерство энергетики Узбекистана сообщило некоторые детали соглашения о поставках российского газа в страну, которое было подписано 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Помимо соглашения, была подписана «дорожная карта» по подготовке газотранспортной системы Узбекистана к приёмке и транспортировке российского трубопроводного газа.

В сообщении Минэнерго уточняется, что соглашение о купле-продаже газа было заключено компаниями UzGasTrade и «Газпром экспорт» сроком на два года. Его на основе доверенности подписали министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Соглашение было разработано полностью на коммерческих условиях и является одним из мероприятий по частичному удовлетворению ежегодно растущего спроса на природный газ потребителей республики, а также проведению осенне-зимнего сезона без перебоев», — говорится в сообщении.

В рамках соглашения ожидается начать с 1 октября поставки газа в объёме 9 миллионов кубометров в сутки. Годовой объём, таким образом, составит почти 2,8 миллиарда кубометров, сообщило Минэнерго.

«Стоимость природного газа согласована исходя из рыночных цен в регионе, действующих цен в стране, а также планируемых реформ по формированию цен на основе рыночных условий», — уточнили в министерстве.

«Учитывая, что раньше природный газ поставлялся в Россию транзитом через Казахстан по магистральному газопроводу „Средняя Азия — Центр“ и теперь газ будет поставляться в реверсном режиме (в обратную сторону) в Узбекистан, а также необходимость строительства новых газоизмерительных станций на территории Узбекистана, „дорожной картой“ запланировано завершение намеченных мероприятий до сентября», — говорится в сообщении.

В газотранспортной системе Узбекистана намечены замена 3 единиц газоперекачивающего оборудования и капитальный ремонт и восстановительные работы на 11 единицах разного газоперекачивающего оборудования, а также строительство 22 км новых магистральных газопроводов и ремонт 56 км газопроводов, сообщили в Минэнерго.

Ранее российская газета «Коммерсантъ» сообщила, что стороны договорились о поставке около 6 миллиардов кубометров газа в год, или около 18 миллионов кубометров в сутки, с уточнением объёмов поставок каждый год.