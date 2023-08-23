Ёмкость подземного хранилища газа (ПХГ) «Газли» к 2025 году планируется увеличить в два раза. Об этом телеканалу «Узбекистан 24» сообщил главный инженер совместного предприятия Gazli Gas Storage Мухаммад Саидазимов.

По его словам, на первом этапе проекта — с 2020 года до конца 2025 года — за счёт разведки месторождений намечено расширить объем хранения газа в ПХГ «Газли» вдвое — с 3 до 6 млрд кубометров.

На втором этапе путём доработки и расширения газохранилища вместимость увеличат до 10 млрд кубометров. Общая стоимость проекта оценивается в 850 млн долларов США.

Мухаммад Саидазимов сообщил, что уже завершено строительство дожимной компрессорной станции (6А), которая позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления газа. Кроме того, пробурено 76 новых скважин на месторождении, а их общее количество достигло 352.

По данным телеканала, стоимость первого этапа проекта оценивается в 558 млн долларов, из которых почти 270 млн долларов — прямые иностранные инвестиции. Ожидается, что к 2025 году налоговые отчисления в бюджет достигнут 60 млрд сумов в год при доходе в 580 млрд сумов. Производственная мощность проекта будет варьироваться в районе 28−30 миллионов кубометрами газа в сутки.

О проекте Gazli Gas Storage

11 августа на совещании в Бухаре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил довести запасы газа в подземных хранилищах минимум до 3,5 миллиарда кубометров.

В 2017 году Шавкат Мирзиёев поручал «Узбекнефтегазу» подготовить предложение по увеличению объёма газохранилища более чем в три раза — до 10 миллиардов кубических метров. Общая стоимость проекта тогда оценивалась в 1 млрд долларов.

В технико-экономическом обосновании проекта не пояснялась необходимость увеличения объёмов ПХГ «Газли». Текущая ёмкость хранилища ещё до начала работ была загружена лишь на 55%, говорится в докладе «О состоянии нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан», который подготовила рабочая группа, созданная по инициативе президента (есть у «Газеты.uz», подлинность документа редакции подтвердил один из авторов). В докладе также отмечается, что в стране наблюдаются дефицит и падение добычи газа.

В 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме «Узбекнефтегаз» договорился о сотрудничестве с российской компанией «Форус» (зарегистрирована в 2017 году) , а в октябре компании учредили СП Gazli Gas Storage (60% доли принадлежит «Форусу», 40% — «Узбекнефтегазу»). Газохранилище «Газли» находится в самом центре газотранспортной системы Узбекистана на пересечении трубопроводов, идущих в Казахстан, Туркменистан, Россию и Китай.

«Происхождение АО „Форус“, его деятельность и сумма уставного фонда (10 тысяч рублей, или 155 долларов) являются сомнительными, отсутствует финансовая активность с момента основания (за два года движение средств — 3000 рублей, или 46 долларов), опыта в реализации подобных проектов не имеет… „Форус“ будет иметь влияние на энергетический баланс хранения природного газа страны путём самостоятельного определения компаний для закачки природного газа и тарифов на оказываемые услуги», — говорится в докладе.

В начале августа журналисты центра «Досье» нашли делового партнёра бизнесмена Геннадия Тимченко — Ивана Егорова, которого они называют «одним из самых скрытных миллионеров в России». В расследовании говорится, что благодаря этому Геннадий Тимченко, находящийся под международными санкциями, продолжает вести дела за рубежом.

По данным журналистов, одним из совладельцев «Форуса» может быть Егоров. «Досье» пишет, что проект по развитию газового месторождения финансируется по схеме, в рамках которой Gazli Gas Storage получает деньги от «Форуса», а «Форус» — от Егорова. Бизнесмен, в свою очередь, мог получать деньги от компании «Веста», которую финансируют структуры, близкие к Тимченко.

В марте «Узтрансгаз» сообщил, что Газлинское управление магистральных газопроводов ведёт работы, связанные с подготовкой инфраструктуры магистральных газопроводов к импорту природного газа из России. Вскоре компания опровергла своё сообщение, заявив, что работы направлены на повышение эффективности газоснабжения потребителей южных регионов Узбекистана.

По договору, заключённому Минэнерго Узбекистана с «Газпромом» летом, компания «Газпром экспорт» будет поставлять через UzGasTrade российский газ в Узбекистан в объёме 2,8 млрд кубометров в год. Казахстанская QazaqGaz, которая осуществляет транзит газа через свою территорию, с 1 октября начнёт транспортировку газа в Узбекистан.