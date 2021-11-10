17 октября 1956 года в 90 км северо-западнее Бухары на глубине 600 м на скважине №1 получили мощный приток газа.

На тот момент «Газли» стало одним из крупных в СССР месторождений газа. По своим запасам оно занимало одно из первых мест в мире и характеризовалось крайне благоприятными условиями разработки: большой мощностью газоносных пластов и небольшой глубиной залегания газа. Кроме того, к «Газли» примыкали новые газовые месторождения, что сулило большие перспективы и полностью соответствовало стратегии развития и экономическим целям страны.





Открытие месторождения «Газли» помогло создать новую газонефтедобывающую базу и существенно улучшить структуру топливно-энергетического баланса.

В 1959 году было создано нефтегазодобывающее промысловое управление «Бухарнефтегаз» Министерства газовой промышленности СССР. Молодое предприятие заложило фундамент узбекской газовой индустрии. Только за один год было добыто 50,5 млрд куб. м природного газа. К 1960 году Узбекистан стал одной из республик, располагающих огромными запасами природного газа, добываемого для обеспечения потребностей промышленности и бытовых нужд населения.

Новая история «Газли» началась в 2017 году, когда президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым перед АО «Узбекнефтегаз» была поставлена задача подготовить проект по увеличению активного объема газохранилища до 10 млрд куб. м газа с нынешних 3 млрд куб. м.





В 2018 году в ходе Петербургского международного экономического форума между АО «Форус» и АО «Узбекнефтегаз» был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество по таким направлениям, как совместная разработка предпроектной документации, расширение или реконструкция подземного хранилища газа «Газли» с поэтапным увеличением мощности хранения, а также создание совместного предприятия по его расширению, реконструкции и последующей совместной эксплуатации.

Сегодня газовое месторождение «Газли», располагая магистральными газопроводами Бухара — Урал, Средняя Азия — Центр и Газли — Чимкент, является сердцем газотранспортной системы страны, что помогает осуществлять экспортные поставки газа из Узбекистана на Урал, Европейскую часть России, на юг Казахстана и в Китай.





В мероприятии по случаю юбилея месторождения «Газли» приняли участие сотрудники компании Gazli Gas Storage, старейшие работники месторождения, а также представители Министерства энергетики Узбекистана, АО «УзЛИТИнефтегаз» и других ведомств и организаций.

Представители Gazli Gas Storage поздравили ветеранов, которые много лет проработали на месторождении «Газли», вручив им памятные подарки.





На открытии торжественной части выступил председатель АО «УзЛИТИнефтегаз» Улугбек Назаров. Он напомнил присутствующим о богатой истории месторождения, которая берет свое начало в 1956 году. В своей речи Улугбек Назаров упомянул заслуги всех работников, которые стояли у истоков разработки «Газли».

«Поздравляю всех присутствующих от имени хокимията, от себя лично. Трудно представить нашу жизнь без нефти и газа. В последние годы под руководством президента Узбекистана привлекаются огромные инвестиции в сферу. В прошлом году был образован завод по переработке газа, наблюдается улучшение инвестиционной среды в нефтегазовой сфере, создание больших возможностей для инвесторов», — обратился к присутствующим с поздравительной речью хоким Ромитанского района Бухарской области Хуршид Тохиров.





Он также отметил, что компанией Gazli Gas Storage до 2035 года планируется привлечь инвестиции в размере 850 млн долларов. За счет этого повысится потенциал компании. Развитие нефтегазовой сферы очень важно для Узбекистана, работа в данном направлении будет продолжаться.

В ходе мероприятия выступили и сами ветераны месторождения, среди которых Олимжон Закиров, Гани Икрамов, Неъматжон Обидов, Кенжибай Эрдашев и другие. Они поделились воспоминаниями о работе на месторождении, а также выразили благодарность руководству Gazli Gas Storage за проявленное внимание и праздничное настроение, подаренное всем причастным.

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