Нефтегазовые компании «Лукойл» и Saneg выполняют свои обязательства по добыче газа и его поставке на внутренний рынок Узбекистана. Об этом на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций 16 ноября сообщил заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев.

По его словам, Saneg (бывш. Sanoat Energetika Guruhi / Jizzakh Petroleum, 98% долей владеет кипрский офшор Belvor Holding) выполняет дневной план по добыче газа на 131%. «То есть компания выполняет свои обязательства по добыче газа и его направлению на внутренний рынок. Мы не можем предъявить обвинение в отношении этой компании, говоря, что она не выполняет план или падает динамика по добыче газа из-за недостаточного инвестирования», — сказал он.

Российская «Лукойл» выполняет дневной план на 101,4%, сообщил замминистра энергетики. «Если посмотреть на данные с начала месяца, то [компания] выполняет все обязательства по добыче газа и его направлению на внутренний рынок», — сказал он.

Шерзод Ходжаев заявил, что не совсем правильно сегодня оценивать соглашения с иностранными компаниями касательно их соответствия национальным интересам Узбекистана.

«Потому что условия при подписании договора определили какие-то его параметры. Но дефицит газа не связан с условиями договора. И эта компания тоже выполняет свои обязательства», — заявил замминистра энергетики.

Он отказался отвечать на вопрос, есть ли у компании Saneg отдельные преференции при экспорте, предоставленные закрытым постановлением правительства.

«Я не могу раскрыть все пункты договора, потому что при заключении договора стороны согласовывают, какие пункты можно раскрыть, а какие нельзя», — отметил он.

Шерзод Ходжаев сообщил, что независимо от того, кто добывает газ в Узбекистане, оператором по экспорту природного газа является компания «Узтрансгаз». По его словам, на сегодняшний день экспорт практически полностью приостановлен. «Что касается цифр, если по дневным прогнозным показателям планировалось экспортировать 10 млн кубометров газа, то текущий экспорт не достигает и 1 млн кубометров», — сказал замминистра энергетики.

Шерзод Ходжаев отметил, что за счёт практически полной приостановки экспорта газа и электричества, увеличения импорта газа на 20%, отключения сезонных потребителей от газоснабжения удалось немного увеличить объёмы поставок газового топлива на теплоэлектростанции. «Думаю, что в ближайшие дни — наверное, будет неправдой, если скажу 100% — мы решим около 80% проблем с ограничениями [электроэнергии]», — сообщил он.

Председатель правления «Узбекнефтегаз» Мехриддин Абдуллаев сообщил, что текущие газовые месторождения ежегодно истощаются, а для создания новых резервов необходимо инвестировать большие средства в геологоразведочные работы. По его словам, это также поможет в решении проблем с электроэнергией за счёт увеличения поставок газа на ТЭС.

В сентябре президент Шавкат Мирзиёев также сообщал, что Узбекистан не экспортирует газ и хлопок для развития внутренней промышленности. Однако, по данным Госкомстата, за девять месяцев поставки газа за границу в стоимостном выражении выросли на 51,1% — до 779,6 млн долларов, при этом только в сентябре продано газа на 133,7 млн долларов. Импорт газа за этот период составил 76,3 млн долларов (-39,2%).

«Газета.uz» сообщала, что в 2021 году в стране планировалось добыть 53,8 млрд кубометров газа. Из этого объёма на «Узбекнефтегаз» приходилось 34,1 млрд кубометров (64,3%), «Лукойл» — 13,8 млрд кубометров (25,7%) и Jizzakh Petroleum — 280 млн кубометров (0,51%).

В марте 2019 года стало известно, что Узбекистан задолжал «Лукойлу» 600 млн долларов за поставки газа в 2018 году. Компания работает на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) в проектах Кандым-Хаузак-Шады-Кунград и Юго-Западный Гиссар. Задолженность образовалась из-за того, что Узбекистан забирал часть газа на внутренний рынок, хотя условия СРП предусматривают экспорт всего добываемого объема газа. «Узбекнефтегаз» тогда от комментариев воздержался.