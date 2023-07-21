Добыча газа в Узбекистане в январе-июне 2023 года составила 23,56 млрд кубометров и снизилась на 9,6%, или 2,51 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Агентства статистики о промышленном производстве, которые изучила «Газета.uz».

В январе было добыто 4,31 млрд (-7,5% по сравнению с январём 2022 года) кубометров газа, в феврале — 3,85 млрд (-9% к февралю прошлого года), в марте — 4,16 млрд (-12,96%), в апреле — 3,94 млрд (-8,1), в мае — 3,6 млрд (-11,2%). В июне добыча упала до 3,7 млрд (-8,9%), что чуть больше, чем месяцем ранее.

Производство электроэнергии за первое полугодие увеличилось на 4,3%, или на 1,58 млрд кВт·ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 36,5 млрд до 38 млрд кВт·ч.

В июне выработка электричества упала на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем, когда был зафиксирован рекорд за последние годы, — с 7,3 млрд до 6,7 млрд кВт·ч. В то же время это на 10,2% больше, чем в июне прошлого года.

В первые месяцы после энергокризиса в январе выработка была ниже прошлогодних показателей.

Стоит отметить, что предварительные данные по производству электроэнергии за март, апрель, май и июнь были пересмотрены Агентством статистики в сторону увеличения. Разница между предварительными и окончательными данными по производству за четыре месяца превышает 4,4 млрд кВт·ч. В Министерстве энергетики ранее отмечали, что Статагентство не учитывает показатели станций, построенных в рамках государственно-частного партнёрства (в том числе солнечные фотоэлектростанции). В агентстве поясняли, что эти станции являются малыми объектами, которые по законодательству предоставляют данные раз в год, а не каждый месяц, как крупные предприятия.

Напомним, что более 85% производимой электроэнергии приходится на тепловые электростанции, которые работают на газе.

Производство тепловой энергии за шесть месяцев снизилось на 7,4%, газового конденсата — на 7,2.

Добыча угля за первое полугодие восстановилось до прошлогодних показателей после резкого падения в предыдущие месяцы. За январь-июнь объёмы достигли 2,49 млн тонн (-0,3%), в том числе в июне — рекордные за последние годы 517,1 тысяч тонн, что на 17,7% больше июня 2022 года.

Рост добычи нефти продолжает замедляться и достигло 391,3 тысячи тонн (+2,1% к первой половине прошлого года). В июне произведено 63,7 тысячи тонн, что на 2,7% меньше прошлогоднего показателя.

За январь-июнь в Узбекистане произведено 650,9 тысячи тонн автомобильного бензина, что по сравнению с соответствующим периодом 2022 года больше на 15,7%. После резкого падения добычи в мае из-за ремонта на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе в июне выпущено более чем в два раза больше топлива — 100,1 тысячи тонн.