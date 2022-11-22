9 ноября в Императорском дворце в Токио состоялась церемония награждения заместителя премьер-министра, министра туризма и культурного наследия Узбекистана Азиза Абдухакимова «Орденом Восходящего солнца на большой ленте». Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Минтуризма.

В соответствии с традициями, орден был вручён императором Японии Нарухито в присутствии премьер-министра страны Фумио Кисидо. Орден является старейшим в Японии (вручается с 1875 года) и считается высшей наградой страны. Он имеет шесть степеней (орден на большой ленте — высшая степень).

Пресс-служба посольства Японии в Ташкенте в начале ноября сообщала, что правительство Японии приняло решение наградить Азиза Абдухакимова орденом 3 ноября в знак признания «многолетнего вклада в укреплении дружественных отношений между Японией и Узбекистаном».

Год назад «Орденом Восходящего солнца на большой ленте» был награждён первый заместитель председателя Cената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев. Он стал первым представителем Узбекистана, получившим орден этой степени.

Ранее правительство Японии также награждало императорскими орденами ряд граждан Узбекистана и лиц, связанных с Узбекистаном: