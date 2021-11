3 ноября правительство Японии опубликовало список иностранных лиц, награждённых императорским орденом осени 2021 года. В список вошел первый заместитель председателя Cената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

Он награждён «Орденом Восходящего солнца на большой ленте» (Grand Cordon of the Order of the Rising Sun) за многолетние заслуги в углублении двусторонних связей и продвижении дружеских отношений между Японией и Узбекистаном. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе посольства Японии в Ташкенте.

«Орден Восходящего солнца на большой ленте» является высшим «Орденом Восходящего солнца», вручаемым только лицам, добившимся выдающихся результатов, и впервые вручается в Узбекистане. Это старейший орден Японии, вручаемый с 1875 года. Он имеет шесть степеней.

«Садык Сафаев занимал пост министра иностранных дел во время запуска Диалога „Центральная Азия + Япония“, важной платформы между Японией и Центральной Азией, и в течение многих лет вносил вклад в укрепление отношений между Японией и Узбекистаном, в том числе развитие данного диалога», — говорится в сообщении посольства.

Как бывший председатель межпарламентской группы «Олий Мажлис — Парламент Японии» он также внёс вклад в развитие парламентских обменов между двумя странами, отмечается в сообщении.

«Таким образом, его достижения в укреплении отношений и дружбы между двумя странами можно назвать чрезвычайно значительными», — отметили в посольстве.

Ранее правительство Японии награждало императорскими орденами ряд граждан Узбекистана и лиц, связанных с Узбекистаном: