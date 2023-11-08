Специальный представитель президента Узбекистана по вопросам внешней политики, бывший министр иностранных дел Абдулазиз Камилов был удостоен одной из высших наград Японии — «Орденом Восходящего солнца на Большой ленте», сообщил телеканал NHK.

Церемония награждения прошла 8 ноября в Императорском дворце в Токио. Орден был вручён императором Японии Нарухито в присутствии премьер-министра страны Фумио Кисидо. Всего награду получили 14 человек.

«Я хотел бы выразить глубокую благодарность всем вам за вашу многолетнюю поддержку в выполнении своих обязанностей и преданность своей стране, обществу и народу», — сказал император Нарухито.

«Орден Восходящего солнца» — старейший орден Японии, вручаемый с 1875 года. Он имеет шесть степеней. «Орден Восходящего солнца на Большой ленте» — первая, высшая степень награды — вручается лицам, добившимся выдающихся результатов на государственном посту. Орденом также награждаются иностранные граждане за вклад в развитие отношений Японии с другими странами.

В прошлом году «Орден Восходящего солнца на большой ленте» получил министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов. Годом ранее был награждён первый заместитель председателя Cената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев. Он стал первым представителем страны, получившим орден этой степени.