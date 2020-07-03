Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана сообщило о безвременной кончине Мирсобита Фозиловича Очилова, советника министра по вопросам сотрудничества с Японией.

Ранее возглавлявший посольство Узбекистана в Японии, кавалер императорского ордена «Восходящего Солнца, Золотой и Серебряной Звезды» Мирсобит Фозилович скончался 2 июля 2020 года.

Мирсобит Очилов избирался депутатом Олий Мажлиса II созыва в 1999 году.

«Профессор, доктор экономических наук, первый ректор Банковско-финансовой академии, чрезвычайный и полномочный посланник первого класса, посол Республики Узбекистан в Японии в 2001—2009 годах, Мирсобит Фозилович был примером для подражания во всем», — пишет о нем пресс-служба МИВТ.

Коллектив министерства выразил соболезнования родным и близким.