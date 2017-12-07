Смотритель кладбища «Фозил-Ота» в Яккасарайском районе Ташкента Мирокил Фозилов удостоен императорского «Ордена восходящего солнца, серебряных лучей». Правительство Японии наградило его за заслуги в сохранении истории японских интернированных лиц в Узбекистане и охране кладбища японских граждан, сообщило посольство Японии в Ташкенте.

75-летний Мирокил Фозилов в течение 40 лет занимался благоустройством и контролем состояния могил японских граждан на кладбище. Его отец также являлся смотрителем кладбища в течение 60 лет. Узнав об этом, первый Президент Узбекистана Ислам Каримов дал поручение переименовать кладбище в его честь — «Фозил-Ота».

В октябре 2015 года в ходе официального визита в Узбекистан премьер-министр Японии Синдзо Абэ был впечатлен состоянием кладбища японских интернированных лиц. Как отмечается в сообщении посольства, усилия Мирокил Фозилова способствуют укреплению дружбы и взаимного доверия между двумя странами.

«Орден Восходящего солнца, серебряных лучей», учрежденный в 1875 году, является первым орденом Японии и имеет шесть степеней.