В Ташкенте введут мораторий на новое строительство до принятия генерального плана города. Об этом на совещании в среду заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Он подверг критике то, что при выдаче разрешений на строительство не производится точный расчёт нагрузки на существующую инфраструктуру.

Кроме того, вместе со строительными работами не ведётся организация зелёных пространств, отметил глава государства.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в 2023 году площадь зелёного покрова столицы должна достичь 28%. С этой целью на территории 100 га планируется создать новый парк.

Будет начат проект «Зелёный пояс Ташкента». Весной намечено высадить 525 тысяч саженцев деревьев и кустарников и 20 миллионов цветов.

В сентябре 2021 года президент заявлял о планах сократить строительство в Ташкенте: «Хватит уже, если мы продолжим, то и канализация не выдержит, и люди не выдержат, и не будет зелёной территории — всё превратится в бетон».

В августе того же года глава государства сообщил, что люди обеспокоены вырубкой деревьев и сокращением зелёных насаждений из-за точечной застройки между домами. По его словам, принимаются меры по переводу нового строительства в Ташкенте и крупных городах за черту города.

По данным на лето 2021 года площадь зелёного покрова Ташкента составляла около 26,84%.