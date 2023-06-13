Кандидат в президенты Узбекистана от социал-демократической партии «Адолат» Робахон Махмудова в своей программе предлагает социал-демократическую модель построения «справедливого гражданского общества», предусматривающую демократическое правовое, социальное государство и процветание для всех.

Основные правила такой модели, как гласит программа, заключаются в:

создании условий для благополучной жизни каждого человека во всех сферах жизни общества и государства, обеспечение социальной справедливости и верховенства закона; включении Узбекистана как сильного социального государства в число развитых стран с высоким уровнем жизни, где не допускается резкое расслоение людей; усилении роли и значения института представительной демократии, «живого воплощения народовластия»; обеспечении устойчивого развития экономики страны; обеспечении мира и безопасности, укреплении гражданского согласия, межнациональной и межконфессиональной терпимости, проведении сбалансированной и конструктивной внешней политики.

Построение правового государства

Кандидат отмечает, что обеспечение верховенства закона во всех сферах должно быть главным приоритетом. Для этого предлагается:

отменить практику отчётности судей перед Советами народных депутатов, увеличить количество судей, расширить их специализации;

изменить стереотип «бегства» от суда и правоохранительных органов. «Нам нужно создать такую культуру, чтобы никто из свидетелей преступления не мог игнорировать его, а понимал, что сообщить о нем в правоохранительные органы — это почётный гражданский долг», — говорится в программе Робахон Махмудовой. Для этого предлагается использовать современные цифровые технологии без вызова человека, ставшего свидетелем правонарушения, в судебные и следственные органы;

изменить работу судебных и правоохранительных органов, «включая преодоление некоторых устаревших подходов, которые всё ещё существуют». Необходимо сместить акцент с идеи наказания на принципы справедливости, равенства и свободы, отмечается в программе;

пересмотреть права, предоставляемые адвокатам с целью расширения их полномочий, предпринять шаги к развитию института адвокатуры, постепенно снижая активную роль судьи в судебном процессе, уделяя больше внимания оценке аргументов, представляемых в основном между сторонами;

принять меры по формированию атмосферы и культуры бескомпромиссного отношения к коррупции среди населения, в частности молодёжи, внедрению политики «чистых рук» в деятельность государственных органов и должностных лиц;

разработать меры, направленные на формирование в обществе культуры нетерпимости к коррупции;

ввести порядок, согласно которому члены парламента должны проводить половину своего рабочего времени со своими избирателями, и работать вместе с народом;

запретить председателю и заместителю председателя парламентских комитетов состоять в одной партии;

предоставить народным депутатам областных, районных и городских советов право выражать недоверие хокимам;

полностью пересмотреть законодательство, регулирующее деятельность органов местного самоуправления.

Социальная справедливость и развитие экономики

Робахон Махмудова в своей программе отмечает важность достижения социальной справедливости и выступает за:

приоритет трудового законодательства, полное обеспечение прав работников, создание новых рабочих мест и повышение реальных доходов населения;

создание дополнительных возможностей получения собственного жилья для граждан, не имеющих возможности купить его за счёт собственных доходов;

предоставление широкого спектра условий для наёмных и сезонных работников. «Мы гарантируем, что их труд будет цениться и защищаться, а оплата соответствовать их усилиям. Мы также учитываем их трудовой стаж, чтобы они могли получить достойную пенсию в будущем», — говорится в программе;

резкое увеличение объёмов инвестиций в обеспечение населения чистой питьевой водой;

справедливое распределение доходов, полученных в результате хозяйственной деятельности государства;

обеспечение одинакового экономического роста между регионами и внедрение новых подходов для равномерного развития всех районов и городов;

совершенствование системы предоставления субсидий и контроля за их целевым использованием. «В случае использования не по назначению субсидия должна быть возвращена государству», — предлагает кандидат.

сохранение государственной собственности на социальные объекты и важнейшие стратегические сооружения;

улучшение таможенных и налоговых льгот;

строгий государственный контроль качества продукции, совершенствование стандартов, применение усиленных мер наказания за производство некачественной продукции, а также искусственное повышение цен;

улучшение работы управляющих компаний в жилищно-коммунальной сфере;

организацию сельскохозяйственного производства на научной основе и гармонизацию науки и практики;

расширение масштабов государственной поддержки в сельском хозяйстве и внедрение новых механизмов страхования, принятие закона «О страховании сельскохозяйственных рисков»;

принятие мер по использованию не только ядерной энергетики, но и альтернативных источников электроэнергии, при необходимости обеспечить малообеспеченные слои населения ими за счёт государства;

улучшение дорожной инфраструктуры, ремонт дорог, усиление общественного контроля за качеством выполняемых работ в сфере дорожного строительства;

введение прогрессивных налогов на доходы физических лиц для установления социального равенства;

введение мер по обеспечению прозрачности доходов и расходов государственного бюджета, а также по оцифровке всех процессов.

Устойчивое развитие науки, инноваций и образования

Кандидат от партии «Адолат» в своей программе заявляет, что обеспечит неразрывную взаимосвязь систем «наука — образование — производство» и будет принимать меры по повышению важности образования, науки и инноваций. Предлагается, в частности:

принять меры по охране объектов интеллектуальной собственности, усилению государственного и общественного контроля за случаями нарушения авторских прав;

увеличить количество специалистов, таких как инженеры, технологи, агрономы-механизаторы, повысить их квалификацию;

внедрять результаты фундаментальных наук в медицине и здравоохранении, сельском хозяйстве, в сферах безопасности продуктов питания и биотехнологий, гидрологии и водных проблемах, энергетике и альтернативной энергетике, экологии и охране окружающей среды;

ускорить инновационное развитие, внедрение инноваций и технологий во все отрасли экономики, развитие человеческого капитала, науки и инноваций;

увеличить охват детей дошкольного возраста детскими садами, ликвидировать систему очередей в дошкольных учреждениях;

усилить общественный контроль в детских садах;

повысить престиж учителей, принять закон «О статусе учителя»;

совершенствовать стандарты школьного образования с опорой «на опыт передовых государств и наши национальные ценности»;

провести реформу школьного образования на основе международных образовательных программ;

расширить доступ к высшему образованию для всех, независимо от их социального положения в обществе. «Мы гарантируем, что малообеспеченная талантливая молодёжь, проживающая в отдалённых от центра сёлах, получившая отличные оценки, оставшаяся без попечения родителей, получит высшее образование за счёт государства», — говорится в программе.

с 2025 года ввести процедуру получения национального или международного сертификата о владении английским языком для поступления на программу бакалавриата.

Здравоохранение

В программе Робахон Махмудовой отмечается, что она и партия выступают за продолжение гарантированного медицинского обслуживания населения, внедрение современных технологий и методов лечения. Кандидат предлагает продолжать реформировать сферу медицины:

совершенствование проекта Кодекса здравоохранения Узбекистана с приведением системы здравоохранения в соответствие с принципом социального государства;

перевод негосударственных медицинских организаций из коммерческих в некоммерческие. «Мы за декоммерциализацию медицины», — отмечается в программе.

определение статуса медицинских работников отдельным законом с целью усиления их социальной защиты и предотвращения давления на них;

поддержка репродуктивного здоровья, профилактика онкологии, туберкулёза, сахарного диабета и лечение — в полном объёме за счёт государства;

внедрение эффективной системы профилактики материнской и младенческой смертности, рождения детей с пороками развития;

развитие социальных аптек, системы обеспечения комплексного государственного лечения тяжёлых заболеваний и переформулирование перечня бесплатных медицинских услуг и лекарств;

полный запрет на незаконное общение между врачами и фармацевтами, введение наказания за подарки фармпредставителей врачам, оценка таких отношений как прямой коррупции. «К сожалению, Узбекистан вышел на лидирующие позиции в мире по потреблению антибиотиков. Многие мероприятия в медицинских учреждениях открыто спонсируются фармацевтическими организациями. Пора положить этому конец. […] Новые лекарства и методы лечения должны разъясняться только Министерством здравоохранения. В целом мы выступаем за установление отдельной процедуры госзакупок в сфере медицины», — говорится в программе.

при совершенствовании единой электронной базы лекарств покончить с незаконным оборотом лекарств, тайными соглашениями между фармацевтами и медицинским персоналом и необоснованным повышением стоимости лекарственных средств.

Гражданское общество

Как отмечается в программе, задача обеспечения социальной стабильности в Узбекистане требует интеграции усилий государства, власти, бизнеса и институтов гражданского общества, включая партии, СМИ и органы самоуправления граждан. Предлагается:

передача ряда государственных полномочий махалле;

повышение активности СМИ;

укрепление межэтнического согласия и религиозной терпимости.

Экология

Кандидат считает, что было бы неправильно возлагать все экологические проблемы и связанные с ними вопросы здравоохранения исключительно на государственный бюджет. «Мы сторонники принципа „Загрязнитель экологии платит компенсацию“», — говорится в программе Робахон Махмудовой. Она предлагает:

жёсткую борьбу с незаконной вырубкой деревьев;

дополнительные меры для того, чтобы всё строительство осуществлялось в соответствии с законодательством;

разработку новой редакции законопроекта «О пастбищах»;

защита животных, занесённых в Красную книгу Узбекистана;

улучшение материально-технической базы Чаткальского биосферного заповедника, Зааминского, Сурхандарьинского, Нурлатского и Кызылкумского государственных заповедников и Нижне-Амударьинского государственного биосферного резервата.

Защита прав женщин

В своей программе кандидат отмечает, что «роль наших женщин в семье неоценима. Ведь умные женщины своей добротой поддерживают благоприятный климат в семье, а также баланс в обществе».

Она планирует уделить особое внимание обеспечению занятости женщин и улучшению условий их труда, укреплять их активность в управлении государством, а также обеспечить безусловное выполнение законов против домашнего насилия в отношении женщин.

При этом Робахон Махмудова также намерена принять меры по предотвращению разводов в семьях и разработать «национальные индексы для укрепления института семьи».

Миролюбивая и прогрессивная внешняя политика

Кандидат считает актуальной задачей углубление интеграции Узбекистана в мировое сообщество, укрепление двусторонних связей со странами дальнего и ближнего зарубежья.

«Центральноазиатский регион и в последующие годы останется главным приоритетом внешнеполитической деятельности Узбекистана», — отмечается в программе.

Кандидат также предлагает ускорить получение Узбекистаном членства во Всемирной торговой организации.