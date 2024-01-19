Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 19 января одобрил увольнение первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудовой в связи с переходом на другую работу, сообщили «Газете.uz» в верхней палате парламента.

Соответствующее представление внёс президент Узбекистана.

По данным источника, Робахон Махмудова может возглавить социал-демократическую партию «Адолат» («Справедливость»).

Напомним, Робахон Махмудова участвовала в качестве кандидата от партии «Адолат» в президентских выборах 2023 года. По итогам голосования она набрала 4,43% голосов и заняла второе место после действующего президента Шавката Мирзиёева.

В своей программе кандидат выступала за увеличение числа судей и расширение их специализаций, усиление адвокатуры, изменение устаревшей модели работы правоохранителей, декоммерциализацию медицины и предотвращение разводов.

Робахон Махмудова работала первым заместителем председателя Верховного суда Узбекистана — председателем судебной коллегии по административным делам с июля 2020 года (при этом её судебные полномочия приостанавливались на время предвыборной кампании и выборов).

Она родилась в 1958 году в Фергане, работала председателем суда по уголовным делам Ферганской области и заведующей Народной приёмной президента Узбекистана по Ферганской области. Была также председателем Комитета Сената по вопросам науки, образования и здравоохранения.