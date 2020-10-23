Председателем политическогосоветаСоциал-демократическойпартииУзбекистана «Адолат» избран Бахром Абдурахимович Абдухалимов, сообщило движение «Юксалиш» в пятницу.

Бахром Абдухалимов родился 27 февраля 1959 года в Ташкенте. Окончил Ташкентский государственный университет (1981). Работал младшим, старшим научным сотрудником, заведующим отдела, ученым секретарем, заместителем директора по науке и директором Института востоковедения Академии наук Узбекистана, государственным советником президента. Он является доктором исторических наук, ученым в области истории наук Центральной Азии и востоковедения.

С 2011 года работает вице-президентом Академии наук.

Бывший лидер партии «Адолат» Нариман Умаров ранее был назначен сенатором по указу президента и избран председателем Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции.







