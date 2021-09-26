Кандидат: Бахром Абдухалимов. Слоган кампании: «Справедливость — главный критерий нашей жизни»

«Газета.uz» публикует обзор предвыборной программы кандидата в президенты Узбекистана от Социал-демократической партии «Адолат» Бахрома Абдухалимова (биография, программа).

1. Строительство справедливого общества и справедливого государства

«Высшая ценность — это человек. Обеспечение его прав и свобод, уважение достоинства каждого — неотъемлемая часть свободного и справедливого общества».

Партия намерена принять меры по повышению отчётности депутатов перед избирателями и партией, расширению полномочий местных кенгашей народных депутатов в области приёма на работу и освобождения от должности руководителей территориальных подразделений министерств и ведомств, привлечения их к ответственности, воздействия на кадровую политику.

Приём на работу в местные органы власти планируется проводить на конкурсной основе, число сотрудников будет оптимизировано.

Цель партии — искоренение коррупции во всех сферах государственного управления, особенно в деятельности судебной системы и правоохранительных органов, а также в сфере образования. Планируются меры по формированию среди населения, в частности, молодежи, чувства нетерпимости к коррупции, введению принципа «чистые руки» в деятельность госорганов и должностных лиц, обеспечению приоритета закона.

Не установив общественный контроль, нельзя искоренить существующие проблемы, считает партия.

«Полностью искореним распределение земельных площадей и всех видов природных ресурсов должностными лицами, злоупотребляющими своим служебным положением. Богатства страны — земля, леса, минеральные ресурсы и другие природные блага должны принадлежать только народу».





2. Верховенство справедливости и закона

Кандидат планирует вести «бескомпромиссную борьбу против преступности, вымогательства, взяточничества, насилия».

«Люди уважают законы и соблюдают их тогда, когда они справедливы, а права человека защищаются в полной мере».

Партия намерена пересмотреть случаи назначения несправедливых наказаний и штрафов, а также систему их назначения исходя из социальной опасности совершенных правонарушений. «Обеспечим соответствие штрафов реальным доходам граждан. Будем продвигать применение меры морального воздействия по некоторым видам правонарушений».

Намечено бескомпромиссно бороться против нарушения законодательных норм в деятельности органов госуправления, контролирующих и правоохранительных структур, их неверного и свободного толкования, а также против коррупции.

Для предотвращения несправедливости и повышения качества судебной деятельности процесс организации судов единой юрисдикции планируется распространить до низовых звеньев — районных и городских судов.

Партия намерена повысить авторитет и статус адвокатов, усилить механизмы их социальной защиты, принятие необходимых мер для оказания квалифицированной правовой услуги каждым адвокатом, установление сильного и эффективного контроля за исполнением законодательства в этой области, соблюдения принципа равенства прав прокуратуры и адвокатуры в судебном процессе.

В судах, государственных и местных органах планируется расширить масштаб бесплатной государственной юридической помощи, защищающей интересы малообеспеченных слоёв населения.

Все полномочия, связанные с исполнением, и все учреждения исполнения наказания планируется передать нейтральной структуре — органам юстиции, не владеющим полномо­чиями по ведению расследования и следствия.

Для устранения случаев нарушения прав человека в результате разрозненности органов предварительного расследования и усиления контроля за ним планируется создать единый следственный орган страны — Следственный комитет.

Основные цели социальной политики «Адолат» — установление социальной справедливости и повышение благосостояния народа, создание гарантированной государственной системы социального обеспечения для каждого гражданина.

«Достигнем верховенства трудового законодательства, будем проводить непримиримую борьбу против эксплуатации работника. Примем меры по коренному улучшению материального положения всего населения страны, обогащению каждого жителя республики. Создадим законные основы понятий „минимальная заработная плата“ и „прожиточный минимум“».

Партия намерена «резко снизить» цены на жильё, считая доступные дома по приемлемой цене важным условием социальной защиты. Социально уязвимые слои населения планируется обес­печить муниципальными домами.

Кандидат планирует упразднить ограничения в получении пенсий и наладить пенсионное обеспечение каждому по труду, заработной плате и социальным платежам.

«COVID-19 создал серьезные препятствия в области образования и обеспечения работой, заметно повлиял на психическое здоровье многих людей. Поэтому считаем, что необходимо разработать программу противодействия кризису по социальной защите граждан и поддержке субъектов предпринимательства».





3. Обеспечение приоритета справедливости в образовании

Партия планирует повысить качество и эффективность дошкольного образования. Приём детей в дошкольные образовательные организации должен быть не с трёх, а с двух лет; со 100-процентным охватом дошкольников, без очередей, считает кандидат. Для повышение авторитета и правового статуса учителей, их заработной платы и социального положения, планируется инициировать принятие закона «О статусе учителя».

Партия намерена гарантировать получение высшего образования за государственный счёт малообеспеченной молодежи.

Планируется полностью отменить квоты на высшее образование и гарантировать каждому право на получение высшего образования, в том числе на бесплатной основе для студентов с высокими рейтингами. Намечено широко внедрять заочную, вечернюю и дистанционную формы обучения.

Для создания нового поколения учебников для общеобразовательных школ планируется создать Научно-исследовательский институт по учебникам.

В высшем образовании намечено ввести практику рейтингов студентов, с пересмотром списков студентов с наивысшими рейтингами для обучения на основе гранта и перевода студентов с низкими рейтингами на обучение на контрактной основе по итогам года.

Во избежание разрозненности и противостояний в системе образования планируется объединить министерства дошкольного, народного, высшего и среднего специального образования в единое учреждение — Министерство образования.

4. Наука — фактор справедливости и прогресса

Людям, занятым в сфере образования и науки, планируется предложить бесплатное жильё. Расходы на финансирование науки намечено повысить до 2% внутреннего валового продукта к 2030 году.

Планируется разработать концепцию «Обеспечение продовольственной безопасности-2030». Основное внимание будет уделено реализации Картахенского протокола по биобезопасности и принципам создания и использования продуктов, изменённых путём генной инженерии.

Намечено плодотворно использовать обсерваторию Майданак, которая «в состоянии конкурировать с авторитетными обсерваториями мира, расположенными на Гавайских и Канарских островах, а также в Чили». Это, по мнению партии, послужит повышению интереса молодёжи к высоким технологиям.





5. Здоровье населения

Планируется широко внедрять гарантированное медицинское обслуживание населения, современные технологии и методы лечения, продолжить реорганизацию системы здравоохранения, повысить оплату труда медработников.

Намечено внедрить систему «Умная медицина», принять Национальную программу по повышению медицинской культуры населения, а также улучшить правовую базу по социальной защите медработников и предупреждению притеснений в их отношении. Запланирована широкая пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи.

Намечено пересмотреть список бесплатных государственных медицинских услуг и лекарственных препаратов, наладив гарантированное обеспечение ими населения. Путём формирования единой электронной базы лекарств планируется искоренить спекуляцию препаратами и необоснованное повышение цен.

Приоритетные цели партии в области здравоохранения — усиление первичного медицинского звена, поднятие на качественно новый уровень медицинского обслуживания в сёлах и махаллях, обеспечение современного и высокотехнологичного, профильного и квалифицированного медицинского обслуживания населения.

6. Женщина священна, семья — основа общества

С целью обеспечения репродуктивного здоровья и демографического развития семьи планируется реализовать концептуальную идею «Здоровая семья — здоровое общество».

Партия нацелена на поддержку женщин, своевременное выявление их проблем, организацию социально-правовой, психологической и материальной помощи женщинам, нуждающимся в поддержке и попавшим в тяжёлое социальное положение, в том числе женщинам с инвалидностью.

Планируется уделить особое внимание обеспечению занятости женщин, улучшению условий труда, широкому привлечению девушек в сельской местности к семейному и частному предпринимательству, ремесленничеству.

Кроме того, намечено продолжить работу в направлении повышения активности и роли женщин, увеличить их представительство в органах государственной власти и управления всех звеньев.

7. С высокой духовностью на пути к справедливости

«Любое государство достигнет высокого развития только при наличии крепкого духовного фундамента. Справедливость и духовность — понятия взаимосвязанные».

«Адолат» считает, что государство должно проводить регистрацию, сохранение культурных, исторических памятников и памятников природы, выделять на это средства, и продвигает создание и внедрение правил этики поведения в обществе, основанных на исторических ценностях.

Своей главной целью партия называет создание законных основ укрепления солидарности народа в процессах строительства справедливого общества и справедливого государства, воспитания молодёжи в духе патриотизма, формирования у неё инициативности и самоотверженности.





8. Эффективная экономика — фактор прогресса

Первостепенными задачами партии являются разработка правовых механизмов, способных обеспечить справедливое распределение валового внутреннего продукта, доведение его до каждого гражданина, справедливость осуществляемых реформ.

Экономика развивается, только когда является свободной и конкурентной, говорится в программе. «Путём усиления конкуренции мы искореним монополию. Контракт между заказчиком и поставщиком превратим в мощный правовой инструмент и ликвидируем вмешательство государства в данный процесс».

Партия считает важным внедрение в жизнь принципа «Конкуренция — по мере возможности, государственное управление — по мере необходимости».

Кандидат намерен коренным образом изменить жизнь села, в котором проживает значительная часть населения Узбекистана, внедрив систему по беспрерывной доставке природного газа и подаче электроэнергии, которая полностью обеспечит потребность населения каждого кишлака в осенне-зимний период.

Ставятся задачи по укреплению макроэкономической стабильности, обеспечению устойчивости бюджета и национальной валюты, укреплению банковской системы и страхования.

В числе задач по развитию экономики также усиление государственного и общественного контроля в отношении нарушения прав объектов интеллектуальной собственности, поддержка и стимулирование изобретений.

В рамках борьбы с монополиями кандидат намерен обеспечить ежегодное снижение льгот компании UzAuto Motors и её переход на открытую конкуренцию, а также таможенных платежей на автомобили по 15%, с покрытием снижения таможенной прибыли выплачиваемыми налогами.

Партия планирует улучшить систему подачи деклараций о доходах и внедрить принципы декларирования больших расходов каждым гражданином.

Чтобы обеспечить промышленность электроэнергией, планируется принять меры «по более широкому использованию не только АЭС, но и альтернативных источников энергии».

В сфере предпринимательства намечено «взять под строгий контроль качество продукции, внедрить конкретные стандарты, применить усиленные меры наказания за действия, направленные на выпуск некачественной продукции и искусственное завышение цен».

Предлагается разработать Концепцию по обеспечению занятости населения в цифровой экономике-2030, которая включит вопросы реформирования системы университетского и профессионального образования при переходе на экономику, основанную на цифровых технологиях.

В целях обеспечения социальной справедливости партия предлагает установить прогрессивные ставки налогообложения, а также внедрить полное или частичное освобождение от налогов социально уязвимых граждан. Прогрессивные налоги также намечено внедрить для ценных предметов и роскошную недвижимость.

Все взимаемые налоги в полном объеме (штрафы, государственные пошлины, сборы и другие обязательные платежи) будут направляться в государственный бюджет. Разные специальные фонды государственных организаций предлагается упразднить.

«Возьмём под полный контроль распределение бюджета. Обеспечим прозрачность расходов органов государственной власти и управления всех уровней».

9. Миролюбивая, справедливая и прогрессивная внешняя политика

«Требуется создание системы безопасности, способной дать достойный отпор силам, которые могут угрожать суверенитету, последовательному и устойчивому развитию Узбекистана. Только выполнив данные задачи, мы сможем достичь благополучия, справедливой жизни, займем достойное место в мировом сообществе».

Кандидат намерен продолжить интеграцию Узбекистана в мировое сообщество, укрепление взаимовыгодных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья, расширение участия страны в деятельности международных организаций.

«Мы и впредь будем проводить политику сотрудничества, направленную на дальнейшее повышение авторитета нашей страны на мировой арене, невступления в военные блоки и коалиции, неустановления связей с движениями и организациями, преследующими военные цели, укрепления политических, экономических, гуманитарных связей Узбекистана с зарубежными государствами».

Приоритетной задачей партия считает также развитие взаимовыгодного международного сотрудничества в реализации социальных и гуманитарных проектов в рамках программ ООН по устойчивому развитию.