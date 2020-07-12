Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев представил кандидатуру Робахон Махмудовой на пост первого заместителя председателя Верховного суда — председателя судебной коллегии по уголовным делам. Ее кандидатура будет рассмотрена Сенатом Олий Мажлиса, сообщили «Газете.uz» в верхней палате парламента и в Верховном суде.

Робахон Анваровна Махмудова родилась в 1968 году в Ферганской области. Ранее занимала должность судьи Верховного суда (до 2008 года). Руководила народной приемной президента Узбекистана по Ферганской области (2017−2020). В январе 2020 года избрана сенатором и является председателем Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения Сената.

Должность первого заместителя председателя Верховного суда является вакантной с августа 2014 года, когда занимавший этот пост Шаюнус Газиев был избран председателем Верховного суда (он проработал в этой должности до мая 2017 года).