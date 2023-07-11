На заседании Центральной избирательной комиссии Узбекистана рассмотрены результаты досрочных выборов президента, состоявшихся 9 июля, сообщила пресс-служба ЦИКа.

В них приняли участие более 15,6 миллиона граждан, или почти 80%, из включённых в списки избирателей.

Было принято постановление об утверждении итогов выборов, согласно которому Шавкат Мирзиёев был признан избранным на должность президента Узбекистана с 87,05% голосов избирателей, принявших участие в выборах.

В протоколе отражено, что 4,43% избирателей проголосовали за кандидата от Социал-демократической партии «Адолат» Робахон Махмудову, 4,02% — за кандидата от Народно-демократической партии Улугбека Иноятова и 3,74% — за Абдушукура Хамзаева, кандидата от Экологической партии.