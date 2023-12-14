Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о дополнительных мерах по дальнейшему развитию свободных рыночных отношений в сельском хозяйстве.

Согласно документу, начиная с сезона урожая 2024 года отношения между производителями хлопкового сырья и хлопково-текстильными кластерами будут налаживаться по новому порядку.

До посадки семян фермеры и кластеры внутри одного региона на основе показателей плодородности почвы будут заключать фьючерсные контракты на заготовку хлопка в «секции хлопкового сырья» Товарно-сырьевой биржи. Торги будут проводиться отдельно для каждого региона.

При этом фермер размещает выращенный им хлопок на бирже и заключает фьючерс с тем кластером внутри его региона, который предложит более высокую цену. Начальная цена определяется на основе средней цены хлопкового волокна на Нью-Йоркской фондовой бирже за последние 12 месяцев.

Фермеры смогут продавать объём хлопка, заготовленный сверх выполнения фьючерского контракта, а также полученную из сырья первичную и вторичную продукцию, непосредственно кластеру, с которым заключён фьючерсный контракт, или любому другому субъекту на бирже.

Фото: совещание у президента 12 декабря.

Если фермер вырастит хлопок за счёт собственных средств, в том числе кредитов, то хлопковое сырьё и полученные из него первичные и вторичные продукты (волокно, семена, ворс и т. д. ) он может свободно продавать на бирже.

Для фермерских хозяйств, выращивающих хлопок-сырец, будут организованы семинары о порядке участия в биржевой торговле. Определено, что кластеры и другие предприятия будут принимать хлопковое сырье только через электронные весы и внедрят автоматизированную систему учёта хлопкового волокна.

Начиная с урожая 2024 года будет внедрена новая система кредитования фермеров и кластеров из средств Фонда поддержки сельского хозяйства на выращивание хлопка-сырца, заготовки и закупки хлопка.

С 1 октября каждого года за выращивание хлопкового сырья производителям и семеноводческим хозяйствам, заключившим фьючерсный контракт, будут выделять кредит до 60% от стоимости хлопкового сырья под 10% годовых (включая маржу банка в 2%) на 14 месяцев, включая 12-месячный льготный период.

Кредит на сумму до 80% от стоимости хлопка-сырца кластерам будет выделяться по ставке 10% годовых (включая банковскую маржу в 2%) на 10 месяцев, включая льготный период 6 месяцев и с условием возврата в равных долях последних 4 месяцев. Средства будут выделяться для окончательного расчёта по закупке хлопка-сырца.

При проведении агротехнических мероприятий за счёт кредитов, фермеры и кластеры сами выбирают поставщиков товаров, работ и услуг, в том числе материальных ресурсов. Такое право сейчас есть только у производителей пшеницы.

Кредитные заявки будут подаваться полностью в электронном виде через систему «Агроплатформа» Министерства сельского хозяйства.